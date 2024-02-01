Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Ünlü Oyuncu Dominic West 'The Crown' Hakkındaki Olumsuz Eleştirileri Okuduktan Sonra Bir İtirafta Bulundu!

Ünlü Oyuncu Dominic West 'The Crown' Hakkındaki Olumsuz Eleştirileri Okuduktan Sonra Bir İtirafta Bulundu!

dizi Netflix
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 11:36

2016 yılında yayın hayatına başlayan Netflix'in popüler dizisi 'The Crown' 6 sezonuyla final yapmıştı. Ünlü oyuncu Dominic West, 'The Crown' hakkındaki olumsuz eleştirileri okuduktan sonra iki gün boyunca yataktan çıkmadığını itiraf etti.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/694606/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin skandallarla dolu olan yaşamını ekranlara getiren Netflix dizisi 'The Crown', Kraliçe II.Elizabeth'in ölümünden sonra yeniden birçok izleyici tarafından ilgi görmeye başladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin skandallarla dolu olan yaşamını ekranlara getiren Netflix dizisi 'The Crown', Kraliçe II.Elizabeth'in ölümünden sonra yeniden birçok izleyici tarafından ilgi görmeye başladı.

2016 yılında yayın hayatına başlayan dizi, başlarda 3 sezon çekilmesi planlanmıştı. Ancak dizi ilgi oldukça ilgi görmesi sebebiyle 6 sezonuyla final yaptı.

2016 yılında yayın hayatına başlayan dizi, başlarda 3 sezon çekilmesi planlanmıştı. Ancak dizi ilgi oldukça ilgi görmesi sebebiyle 6 sezonuyla final yaptı.

Oyuncu kadrosunda Matt Smith, Felicity Jones, Claire Foy John Lithgow, Olivia Colman, Imelda Staunton ve Dominic West gibi isimlerin yer aldığı dizi final sezonuyla eleştiri topladı.

Oyuncu kadrosunda Matt Smith, Felicity Jones, Claire Foy John Lithgow, Olivia Colman, Imelda Staunton ve Dominic West gibi isimlerin yer aldığı dizi final sezonuyla eleştiri topladı.

Geçtiğimiz yıl gösterime giren 6. sezonu eleştirmenler ve kraliyet uzmanları tarafından "son derece zevksiz" ve "kesinlikle içler acısı" diye nitelenmişti.

Geçtiğimiz yıl gösterime giren 6. sezonu eleştirmenler ve kraliyet uzmanları tarafından "son derece zevksiz" ve "kesinlikle içler acısı" diye nitelenmişti.

'The Crown'da Prens Charles'ı canlandıran 54 yaşındaki aktör Dominic West, dizinin sona ermesiyle rahatladığını ve artık Kraliyet Ailesi'nin dünyasına dalmak zorunda olmadığını söylemişti.

'The Crown'da Prens Charles'ı canlandıran 54 yaşındaki aktör Dominic West, dizinin sona ermesiyle rahatladığını ve artık Kraliyet Ailesi'nin dünyasına dalmak zorunda olmadığını söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

BBC Radio 4'un Today adlı programına konuk olan aktöre, Kraliyet Ailesi'nin diziye nasıl tepki vereceğinden endişe edip etmediği soruldu.

BBC Radio 4'un Today adlı programına konuk olan aktöre, Kraliyet Ailesi'nin diziye nasıl tepki vereceğinden endişe edip etmediği soruldu.

Ünlü oyuncu şöyle cevap verdi: "Tüm eleştirileri okudum ve iki günümü yatakta geçirdim. Yani evet, hassas bir ruhum var, insanların ne düşündüğüyle ilgili endişeleniyorum. Onların hayatlarını olduğundan daha da zorlaştırmak istemiyorum."

Ünlü oyuncu şöyle cevap verdi: "Tüm eleştirileri okudum ve iki günümü yatakta geçirdim. Yani evet, hassas bir ruhum var, insanların ne düşündüğüyle ilgili endişeleniyorum. Onların hayatlarını olduğundan daha da zorlaştırmak istemiyorum."

Siz Dominic West'in bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Siz Dominic West'in bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?