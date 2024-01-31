Başrollerinde Jacob Batalon ve Avantika'nın Yer Aldığı 'Tarot' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrollerinde Jacob Batalon ve Avantika'nın Yer Aldığı 'Tarot' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrollerini Harriet Slater, Avantika ve Jacob Batalon’un paylaştığı 'Tarot' filmi, tarot okumalarının kutsal kurallarını ihlal ettikten sonra kendilerini ölüme karşı bir yarışın içinde bulan bir grup üniversite arkadaşının yaşadıklarını konu alıyor.
Merakla beklenen filmden ilk fragman geldi. Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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Başrollerini Harriet Slater, Avantika ve Jacob Batalon’un paylaştığı 'Tarot' filmi, Birleşik Krallık doğumlu yazar Nicholas Adams’ın ilk olarak 1992 yılında yayımlanan 'Horrorscope' kitabından uyarlanmıştır.
Filmde Harriet Slater, Avantika ve Jacob Batalon’un yanı sıra Adain Bradley, Humberly González, Olwen Fouéré, Wolfgang Novogratz ve Larsen Thompson gibi isimler rol alıyor.
Film, tarot okumalarının kutsal kurallarını ihlal ettikten sonra kendilerini ölüme karşı bir yarışın içinde bulan bir grup üniversite arkadaşına odaklanıyor.
Sony Pictures imzasıyla izleyicilerle buluşacak doğaüstü temalı korku filmi 'Tarot' yılın beklenen yapımları arasında yer alıyor.
Leslie Morgenstein, Elysa Koplovitz Dutton ve Scott Glassgold’un yapımcı olarak görev aldığı projenin vizyon tarihi 10 Mayıs 2024 olarak duyuruldu.
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Spenser Cohen ile Anna Halberg ikilisinin üstlendiği filmin merakla beklenen fragmanı çıktı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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