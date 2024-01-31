Başrollerinde Jacob Batalon ve Avantika'nın Yer Aldığı 'Tarot' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Başrollerini Harriet Slater, Avantika ve Jacob Batalon’un paylaştığı 'Tarot' filmi, tarot okumalarının kutsal kurallarını ihlal ettikten sonra kendilerini ölüme karşı bir yarışın içinde bulan bir grup üniversite arkadaşının yaşadıklarını konu alıyor.

Merakla beklenen filmden ilk fragman geldi. Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇