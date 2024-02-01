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Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Dr. Sadık Ahmet Kimdir?

Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Dr. Sadık Ahmet Kimdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 00:33

TRT ve MCG imzalı Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin unutlmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alıyor. Başrollerinde Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu’nun rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Erkan Can, Uğur Yücel, Suzan Kardeş ve Erdal Beşikçioğlu gibi yetenekli isimler dikkat çekiyor. Çekimlerinin başladığı günden beri sinema severlerin dikkatini çeken filmin konusu da merak ediliyor. Peki, Sadık Ahmet filminin konusu nedir? Dr. Sadık Ahmet kimdir?

İşte, detaylar...

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Başrollerini Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınmış tıp hekimi Sadık Ahmet'in hayatını konu almaktadır.

Başrollerini Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınmış tıp hekimi Sadık Ahmet'in hayatını konu almaktadır.

TRT ve MCG imzalı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturmaktadır. Biyografi türündeki filmin dram ve mücadele dolu senaryosu Mert Dikmen tarafından kaleme alınmıştır.

Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir?

Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir?

Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu alıyor. 1976 yılında 'Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kuran Sadık Ahmet, düzenlediği imza kampanyaları ve 90'lı yıllarda kurduğu siyasi partiyle Batı Trakya Türklerinin haklarını savunuyor. Birçok kez tutuklana ve yargılana Ahmet, mücadelesinden asla vazgeçmiyor...

Sadık Ahmet Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Sadık Ahmet Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Turgay Aydın - Sadık Ahmet

  • Nur Fettahoğlu - Işık Sadıkahmet

  • Erkan Can - Ali Molla

  • Taner Rumeli - İbrahim Şerif

  • Renan Bilek - Avukat Adem

  • İlker Aksum - İsmail Rodoplu

  • Burak Satıbol - Berber Hüseyin

  • Ozan Akbaba - Ali Müminoğlu

  • Uğur Yücel - Erik Siesby

  • Erdal Beşikçioğlu - Kemal Gür

  • Doğukan Güngör - Gurbetçi

  • Suzan Kardeş - Amelia Fleming

Sadık Ahmet Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Sadık Ahmet Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek hayattan beyaz perdeye uyarlanan konusuyla sinema severler tarafından merak edilen Sadık Ahmet filmi, 2 Şubat 2024 tarihinde vizyona girmiştir.

Sadık Ahmet Kimdir?

Sadık Ahmet Kimdir?

Sadık Ahmet, 7 Ocak 1947 yılında Yunanistan'ın Trakya bölgesinde yer alan Gümülcine'nin Sirkeli köyünde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına doğduğu köyde başlayan Ahmet, orta öğrenimini il merkezinde bulunan Celal Bayar Lisesi'nde tamamlamıştır. 1974 yılında Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 

Sadık Ahmet, 34 aylık askerlik görevinin ardından hekimlik kariyerine başlamıştır. Zorunlu hekimlik hizmetinin ardından 1978 yılında Batı Trakya'ya dönmüş burada 'Batı Trakya Türklerinin' toplumsal sorunlarıyla mücadele etmiştir. 

Sadık Ahmet ilk olarak 1985 yılında, Batı Trakya Türklerinin sorunlarını uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedefleyerek imza kampanyası başlatmıştır. Bu süreçte tutuklanmış, engellenmiş fakat 15.000'e yakın imza toplamıştır. Bir yıl sonra 25 Eylül'de Selanik'te bulunan İnsan Hakları üyelerine Batı Trakya Türklerinin sorunlarını dile getiren bildiriler dağıtmıştır. 

1989 genel seçimlerinde Batı Trakya Türklerinden seçilen ilk bağımsız milletvekili olmuştur. Fakat kısa süre sonra milletvekilliği iptal edilmiştir. 8 Nisan 1990'da ikinci kez bağımsız milletvekili seçilen Sadık Ahmet, 13 Eylül 1991 yılında Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) partisini kurmuştur. 

Mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Sadık Ahmet, Lozan Antlaşması'nın 72. yıl dönümüne denk gelen 24 Temmuz 1995 tarihinde Gümülcine'ye bağlı Susurköy (Sostis) köyünün dışında trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir. Şüpheli olduğu düşünülen kazanın sis perdesi ise hâlâ aralanmamıştır.

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