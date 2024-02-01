Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Dr. Sadık Ahmet Kimdir?
Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Dr. Sadık Ahmet Kimdir?
TRT ve MCG imzalı Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin unutlmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alıyor. Başrollerinde Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu’nun rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Erkan Can, Uğur Yücel, Suzan Kardeş ve Erdal Beşikçioğlu gibi yetenekli isimler dikkat çekiyor. Çekimlerinin başladığı günden beri sinema severlerin dikkatini çeken filmin konusu da merak ediliyor. Peki, Sadık Ahmet filminin konusu nedir? Dr. Sadık Ahmet kimdir?
İşte, detaylar...
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Başrollerini Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Sadık Ahmet filmi, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınmış tıp hekimi Sadık Ahmet'in hayatını konu almaktadır.
Sadık Ahmet Filminin Konusu Nedir?
Sadık Ahmet Filminin Oyuncuları Kimlerdir?
Sadık Ahmet Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?
Sadık Ahmet Kimdir?
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