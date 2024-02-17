'Lucy' ve '5. Güç' Filmlerinin Yönetmeni, Romantizm ve Korku Dolu Yeni Bir Film Çekeceğini Duyurdu
'Lucy' ve '5. Güç' Filmlerinin Yönetmeni, Romantizm ve Korku Dolu Yeni Bir Film Çekeceğini Duyurdu
Dracula efsanesi yeniden film oluyormuş desek ne dersiniz? Ünlü yönetmen Luc Besson, yeni bir Dracula filmi çekeceğini duyurdu. Gelin bu habere hep birlikte bakalım.
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Yönetmen Luc Besson desek aklınıza hangi film gelir? Hemen söyleyelim Lucy, 5. Element, Nikita ve Valerian filmleri gelir.
Luc Besson tarafından yönetilen 2014 yapımı 'Lucy', vücuduna nüfuz eden yüksek teknoloji ürünü bileşenlerle insan üstü güçler kazanan Lucy'nin hikayesini anlatıyor. Filmde Lucy'i Scarlett Johansson canlandırıyor.
1995 yapımı '5. Güç' filmi ise Türkiye'de en çok izlenen ve beğenilen yapımlar arasında. Milla Jovovich, Bruce Willis ve Gary Oldman'ın benzersiz performanslarını unutmak ne mümkün!
NTV'nin haberine göre deneyimli yönetmen Luc Besson, karşımıza yeni bir filmle çıkmaya hazırlanıyor. Besson, sinema tarihine damga vurmuş olan Fransız yönetmen Bram Stoker'un Dracula'sını kendi yorumuyla tekrar ekranlara taşımaya hazırlanıyor.
Bugüne kadar Dracula'yı konu alan pek çok film yapıldı ancak bunlardan en çok hafızalara kazanan tabii ki Francis Ford Coppola'un 1992 tarihli Bram Stoker's Dracula filmi.
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Bram Stoker's Dracula'da Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves rol almıştı.
Besson'ın çekeceği filmin oyuncu kadrosu ya da ne zaman çekimlere başlanacağı belli değil. Ancak yabancı basında çıkan haberlere göre ünlü yönetmen, Dracula rolü için Soysuzlar Çetesi'nin yıldızı Christopher Waltz ile görüşme yapıyormuş.
Sizce yeni bir filmde Dracula'yı en iyi kim oynar? Christopher Waltz güzel bir seçim olur. Ancak benim aklıma Christian Bale'in de bu rol için harika bir tercih olabileceği geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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