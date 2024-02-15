İzleyenlerin Salya Sümük Ağlamaktan Helak Olduğu Netflix Dizisi One Day'e Gelen Tepkiler
İzleyenlerin Salya Sümük Ağlamaktan Helak Olduğu Netflix Dizisi One Day'e Gelen Tepkiler
8 Şubat'ta Netflix'te yayınlanan 'One Day' son zamanların en popüler dizilerinden biri. Bu içerikte önce dizinin ayrıntılarına sonra da izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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8 Şubat 2024 tarihinde Netflix'te yayınlanan dizi, son günlerin en çok izlenen ve izleyenlerin resmen ciğerini delen bir yapım. Dizi, David Nicholls'un 2009 tarihinde yazdığı aynı romanda uyarlandı.
Tabii hatırlayanlar bilir bu roman 2011 yılında yine aynı adlı bir filme uyarlanmıştı. 'One Day' filminin başrollerinde ise Anne Hathaway ve Jim Sturgess rol almıştı. Romantik drama türündeki film, aşk filmlerine bayılanların favori filmi haline gelmişti.
Yeni uyarlanan 'One Day' dizisinin başrollerinde ise Ambika Mod ve Leo Woodall yer alıyor. Bu arada oyuncu seçimleri sırasında epey bir tartışma olmuştu. Anne Hathaway'e ve Jim Sturgess'e alışık olan gözler bu iki oyuncuyu yadırgamıştı.
Dizinin konusuna gelecek olursak 14 bölümlük İngiliz mini dizisi One Day', her yıl aynı günde yeniden bir araya gelen kahramanlar Dex ve Em'in onlarca yıla yayılan aşk hikayesini anlatıyor.
Peki diziyi izleyenler 'One Day' hakkında ne yorumlar yapıyor? Gelin bu uyarlama dizinin yorumlarına hep birlikte bakalım.
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11. Siz 'One Day' dizisini nasıl buldunuz? Ağlamaktan helak olanlarınız var mı? Yorumlara buyrun!
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