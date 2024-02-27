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Gel Artık Prens! Çok Sevilen Yerli Diziden Gelen Tadımlık Fragman Hayranlara İsyan Bayrağı Çektirdi

Gel Artık Prens! Çok Sevilen Yerli Diziden Gelen Tadımlık Fragman Hayranlara İsyan Bayrağı Çektirdi

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:33

Son zamanların en sevilen yerli dizisi Prens'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Birinci sezonuyla kahkaha tufanı estiren Prens'in yayın tarihi 28 Şubat'ta açıklanacak ancak BluTV, X hesabından tadımlık bir fragman yayınladı bile. Gelin o fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Prens dizisini heyecanla bekliyorsanız doğru içeriktesiniz. Son zamanların en sevilen, izlerken kahkahalara boğan yerli dizisi Prens çok yakında ikinci sezonuyla ekranlarımıza gelecek.

BluTV'de yayınlanan dizinin ilk sezonunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin ve yakın zamanda kaybettiğimiz Yılmaz Gruda rol almıştı.

BluTV'de yayınlanan dizinin ilk sezonunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin ve yakın zamanda kaybettiğimiz Yılmaz Gruda rol almıştı.

Takip edenler bilir; ikinci sezonun kadrosuna Ebru Şahin ve Çağlar Ertuğrul dahil olmuştu.

Takip edenler bilir; ikinci sezonun kadrosuna Ebru Şahin ve Çağlar Ertuğrul dahil olmuştu.

İlk sezonda Giray Altınok'un yani Prens'in başına gelen trajikomik olayları izlemiştik. Prens neler neler yapmamıştı ki? Kendi ülkesi Bongomya, Macarlar tarafından işgal edilirken hem ailesiyle hem de Macarlarla girdiği mücadele hepimizi gülmekten kırıp geçirmişti.

İlk sezonda Giray Altınok'un yani Prens'in başına gelen trajikomik olayları izlemiştik. Prens neler neler yapmamıştı ki? Kendi ülkesi Bongomya, Macarlar tarafından işgal edilirken hem ailesiyle hem de Macarlarla girdiği mücadele hepimizi gülmekten kırıp geçirmişti.

İkinci sezona ise çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. BluTV, X hesabından Prens'in yeni sezonundan 'tadımlık' bir fragman paylaştı. Gelin o fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Ebru Şahin'in kadroya katılması dizinin daha da çok merak edilmesine neden oldu diyebiliriz. Tabii Prens'in kendisi bile ikinci sezonu heyecanla beklemeye yeter. Siz de ikinci sezonu merakla bekleyenlerden misiniz? Hemen yorumlara koşun!

Ebru Şahin'in kadroya katılması dizinin daha da çok merak edilmesine neden oldu diyebiliriz. Tabii Prens'in kendisi bile ikinci sezonu heyecanla beklemeye yeter. Siz de ikinci sezonu merakla bekleyenlerden misiniz? Hemen yorumlara koşun!

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