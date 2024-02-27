Gel Artık Prens! Çok Sevilen Yerli Diziden Gelen Tadımlık Fragman Hayranlara İsyan Bayrağı Çektirdi

Son zamanların en sevilen yerli dizisi Prens'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Birinci sezonuyla kahkaha tufanı estiren Prens'in yayın tarihi 28 Şubat'ta açıklanacak ancak BluTV, X hesabından tadımlık bir fragman yayınladı bile. Gelin o fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.