Gel Artık Prens! Çok Sevilen Yerli Diziden Gelen Tadımlık Fragman Hayranlara İsyan Bayrağı Çektirdi
Gel Artık Prens! Çok Sevilen Yerli Diziden Gelen Tadımlık Fragman Hayranlara İsyan Bayrağı Çektirdi
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Prens dizisini heyecanla bekliyorsanız doğru içeriktesiniz. Son zamanların en sevilen, izlerken kahkahalara boğan yerli dizisi Prens çok yakında ikinci sezonuyla ekranlarımıza gelecek.
BluTV'de yayınlanan dizinin ilk sezonunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin ve yakın zamanda kaybettiğimiz Yılmaz Gruda rol almıştı.
Takip edenler bilir; ikinci sezonun kadrosuna Ebru Şahin ve Çağlar Ertuğrul dahil olmuştu.
İlk sezonda Giray Altınok'un yani Prens'in başına gelen trajikomik olayları izlemiştik. Prens neler neler yapmamıştı ki? Kendi ülkesi Bongomya, Macarlar tarafından işgal edilirken hem ailesiyle hem de Macarlarla girdiği mücadele hepimizi gülmekten kırıp geçirmişti.
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Ebru Şahin'in kadroya katılması dizinin daha da çok merak edilmesine neden oldu diyebiliriz. Tabii Prens'in kendisi bile ikinci sezonu heyecanla beklemeye yeter. Siz de ikinci sezonu merakla bekleyenlerden misiniz? Hemen yorumlara koşun!
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