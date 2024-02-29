Rothschild Hanedanında Taht Kavgası: Milyar Dolarlık Şirketleri Kim Yönetecek?
Rothschild Hanedanında Taht Kavgası: Milyar Dolarlık Şirketleri Kim Yönetecek?
87 yaşındaki Jacob Rothschild’in hayatını kaybetmesiyle birlikte milyar dolarlık şirketlerin yeni yöneticinin kim olacağı merakla bekleniyor. Jacob Rothschild’in 4 çocuğunun arasından öne çıkanlar ise en büyük çocuk Hannah Rothschild ile en küçük ve tek erkek çocuk Nathaniel Rothschild.
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Dünyanın en zengin ailelerinden birisi olduğu iddia edilen Rothschild Ailesi'nin baronu Lord Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetmişti.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Jacob Rothschild’ın ölümü sonrasında ailede popüler sizi Succession benzeri bir taht kavgası yaşanabilir. En küçük ve tek erkek çocuk olan 52 yaşındaki Nathaniel Rothschild 'şirket tahtına' oturmak için en önemli aday konumunda. Nathaniel, daha önce yatırım danışmanlık şirketi JNR Limited, kömür devi Bumi Plc ve yatırım fonu Atticus Capital gibi şirketleri yönetmişti.
Ancak hayatını kaybeden Jacob Rothschild'in oğlunun "playboy" tarzı yaşam tarzından rahatsız olduğu daha önce medyaya yansımıştı. 1994'te sosyetik Annabelle Neilson'la yaptığı evlilik nedeniyle ailesiyle gerilim yaşayan Nathaniel, üç yıl sonra boşanma kararı almıştı. Hayatını İsviçre'de sürdüren Nathaniel, 2016'da model Loretta Basey'le yaptığı ikinci evliliğin düğününe babasını davet etmemişti.
Rothschild tahtı için Nathaniel'ın en büyük rakibiyse 61 yaşındaki ablası Hannah Rothschild. RIT Capital'in doğrudan yüzde 10 hissesine sahip olan Hannah aynı zamanda şirkette direktörlük görevi yürütüyordu. Bu da onu, "taht kavgasında" kardeşine göre avantajlı bir duruma getiriyor.
Diğer kardeşler 60 yaşındaki Beth ve 56 yaşındaki Emily ise bugüne kadar Rothschild kurumlarında büyük görevler almadı ve kamuoyu ilgisinden uzak bir hayat sürdü.
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Rothschild hanedanın yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ekonomik varlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.
HBO’nun geçtiğimiz yıl final yapan popüler dizisi Succession’da, Logan Roy’un 4 çocuğunun yaşadığı taht kavgası büyük ilgi çekmişti.
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