Rothschild Hanedanında Taht Kavgası: Milyar Dolarlık Şirketleri Kim Yönetecek?

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Jacob Rothschild’ın ölümü sonrasında ailede popüler sizi Succession benzeri bir taht kavgası yaşanabilir. En küçük ve tek erkek çocuk olan 52 yaşındaki Nathaniel Rothschild 'şirket tahtına' oturmak için en önemli aday konumunda. Nathaniel, daha önce yatırım danışmanlık şirketi JNR Limited, kömür devi Bumi Plc ve yatırım fonu Atticus Capital gibi şirketleri yönetmişti.