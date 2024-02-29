Karşınızda Yönetmen Scarlett Johansson: İlk Uzun Metraj Denemesi "Eleanor the Great" Geliyor!
Karşınızda Yönetmen Scarlett Johansson: İlk Uzun Metraj Denemesi "Eleanor the Great" Geliyor!
Scarlett Johansson'un ilk yönetmenlik denemesi olacak 'Eleanor the Great' filmi, hayatında büyük değişiklikler yapmaya karar veren Eleanor adlı karakterin yolculuğunu merkezine alıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Scarlett Johansson, uzun metrajlı yönetmenlik kariyerine "Eleanor the Great" adlı filmle adım atıyor.
Başlangıçta "Eleanor, Invisible" olarak adlandırılan bu film June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Erin Kellyman ve Jessica Hecht gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor.
Daha önce "The Mick" dizisinde çalışan yazar Tory Kamen tarafından senaryosu kaleme alındı.
Hikaye yaşamını değiştirmeye karar veren Eleanor karakterinin etrafında dönüyor.
Squibb tarafından canlandırılan doksan yaşındaki Eleanor Morgenstein, Florida'daki uzun yıllarının ardından New York'a taşınma kararı alır.
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En yakın arkadaşının vefatı sonrası bu kararı alan Eleanor, yaşını hiçbir zaman engel olarak görmez.
Filmin çekim tarihleri henüz açıklanmamış olsa da şimdiden merak uyandırdığını söylemek mümkün.
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