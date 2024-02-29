Emmy Ödüllü Suç Drama Dizisi 'Ray Danovan'ın 'The Donovans' İsimli Spin Off'u Geliyor!
Emmy Ödüllü Suç Drama Dizisi 'Ray Danovan'ın 'The Donovans' İsimli Spin Off'u Geliyor!
Emmy ödüllü Amerikan dizi 'Ray Donovan', 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanmıştır. Bir süre önce Türkiye'ye uyarlanacağı söylenen dizinin spin off'u gelmeye hazırlanıyor.
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Amerika'da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan kült dizi 'Ray Donovan', yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.
Showtime'ın sevilen, Emmy ödüllü dizisi aynı zamanda 42 kez önemli TV ödüllerine aday gösterildi.
Oyuncu kadrosunda Liev Schreiber, Paula Malcomson, Jon Voight gibi isimlerin olduğu dizi, zengin, ünlü ve prestijli insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözmeyi başaran Ray Donovan'ın hikayesini anlatıyor.
Dizi tarihinin en çok ilgi gören erkek karakterleri arasında yer alan Ray Donovan, her ne kadar başarılı bir karakter olsa da ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemiyor.
Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan dizinin geçtiğimiz aylarda Paramount Formats'tan hakları alınarak Türkiye'ye 'Tamirci' adıyla uyarlanacağı söylenmişti.
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Bu haberle ilgili uzun zamandır bir ses çıkmadı. Ancak yönetmen Guy Ritchie'nin yöneteceği yeni bir spin off dizisi geliyor.
"The Donovans" isimli yeni dizinin, Los Angeles'ta profesyonel bir tamirci olan Liev Schreiber'i takip eden orijinal diziye "genel anlamda dayandığı" söyleniyor.
İrlandalı yazar Ronan Bennett yaptığı açıklamada, on bölümün tamamını “izleyicilere büyük bir heyecan, eğlence ve büyük bir adrenalin patlaması” sağlamak amacıyla yazacağını söyledi.
'The Donovans'ın prömiyerinin bu yılın sonlarında Paramount+'ta yapılacağı planlanıyor. Diziyle ilgili diğer gelişmeler için beklemedeyiz.
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