Yüzüklerin Efendisi Serisinin Yazarı Tolkien'in 'Dune' Açıklaması Kitapları Kıskanmış Dedirtti

Dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in Dune kitapları hakkındaki görüşleri sosyal medyada gündem oldu. Zira biliyorsunuz ki Dune bugün vizyona girdi. @OrtaDunyaCom 'un paylaştığı o bilgiye ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım... Acaba Tolkien Dune hakkında ne demiş? Kullanıcılar buna ne yorum yapmış?