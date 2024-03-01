Yüzüklerin Efendisi Serisinin Yazarı Tolkien'in 'Dune' Açıklaması Kitapları Kıskanmış Dedirtti
Yüzüklerin Efendisi Serisinin Yazarı Tolkien'in 'Dune' Açıklaması Kitapları Kıskanmış Dedirtti
Dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in Dune kitapları hakkındaki görüşleri sosyal medyada gündem oldu. Zira biliyorsunuz ki Dune bugün vizyona girdi. @OrtaDunyaCom 'un paylaştığı o bilgiye ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım... Acaba Tolkien Dune hakkında ne demiş? Kullanıcılar buna ne yorum yapmış?
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Son yılların en popüler film serilerinden biri olan Dune hakkında hepimiz yazıp çiziyoruz. Serinin ikinci filmi olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' bugün (1 Mart) vizyona girdi ve seri hakkında haberler, analizler, magazinsel olaylar ve tabii goygoyların ardı arkası kesilmiyor.
Denis Villeneuve’ün yönettiği Dune serisinin ilk filmi 2021'de vizyona girdi. Bugün ikincisi vizyona giren Dune, Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı seriden uyarlandı.
O yıllarda kurgusuyla çok dikkat çeken roman, 1984 yılında David Lynch'in yönetmen koltuğuna oturmasıyla sinemaseverlerle buluştu. O filmin başrolünde ise Kyle MacLachlan, Sting, Jose Ferrer, Virginia Madsen, Linda Hunt, Patrick Stewart, Max von Sydow, Sean Young ve Jürgen Prochnow yer aldı.
Dune roman ve film serisi yayınlandığı ilk zamanlardan bu yana Yüzüklerin Efendisi serisiyle karşılaştırılıyor. Dune severler, sinema eleştirmenleri ve yazarlar Dune evreninin LOTR evreni kadar harika olduğu yönünde 1960'lı yıllardan beri tartışıyor.
Dune'un ikinci filminin vizyona girdiği bugün de bu tartışma hâlâ canlı. Sosyal medyada Dune ile ilgili yapılan paylaşımlar arasında Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı J.R.R. Tolkien'in Dune kitapları hakkındaki görüşleri tekrar gündeme geldi.
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X'te @OrtaDunyaCom adlı hesabın paylaştığına göre Tolkien, Dune'dan hiç hoşlanmıyormuş:
Peki bu paylaşıma ne yorumlar geldi? Gelin onlara bi' bakalım:
1. Bu doğru...
2. Yeni nesil bilmiyordur:
3. +1
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4. O yüzden mi Dune'u sevmemiş?
5. O da doğru, Zeynep Bastık kıskanacak değil ya...
6. Şu an Tolkien'in iç dünyasına yolculuk yapıyoruz:
7. Şu an herkes öyle düşünüyor:
8. Hayır.
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9. Herkes rakibine laf atar, bunu unutma:
10. Herbert'i anca kitapları üstünden eleştirebiliriz ama...
11. PR'ı da son dakikaya aceleye getirdiler ya.
12. Değişik bir tespit:
Siz Tolkien'in Dune hakkındaki görüşlerine ne diyorsunuz? Kıskanmış olabilir mi? Buyrun yorumlara!
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Lotr gibisi hiç bir zaman gelmeyecek..
Tolkien'in kendisi oldukça narsist biri zaten, bir şeyi beğendiği görülmemiş. Bir evren tasarlama ve ayrıntılarla bunu güçlendirme konusunda Tolkien daha baş... Devamını Gör
Kitaplar konusunda kıyaslanabilir ama filmler konusunda LOTR ezer geçer.