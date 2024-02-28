Zeynep Bastık'ın Ön Gösterime Gitmesinden Düğün Esprisine Dune Filmini Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Zeynep Bastık'ın Ön Gösterime Gitmesinden Düğün Esprisine Dune Filmini Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Dune serisinin ikinci bölümü daha vizyona girmeden (ön gösterime girdi ama) goygoyları sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Bu goygoylardan kimi filmin adıyla ilgiliyken kimi de ön gösterimde izleyenlerle ilgili. Gelin birbirinden komik ve eğlenceli Dune mizahına hep birlikte tanık olalım.
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Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve son yılların en popüler serilerinden haline gelen Dune'un ikinci bölümü 1 Mart tarihinde vizyona girecek.
Amerikan epik bilim kurgu türündeki Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'de Paul Atreides rolüyle Timothée Chalamet başrolde. Bu destansı filmde kendisine Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Austin Butler ve Javier Bardem gibi yıldız isimler eşlik ediyor.
Filmin vizyona girmesine sayılı zaman kala sosyal medyada paylaşılan tanıtım videoları ve reklamlar hayranların büyük ilgisini çekti. Zendaya ve Timothée Chalamet'ın uyumları ve film kadrosunun galalardaki kıyafet seçimleri sosyal medyanın gündemi haline geldi.
Hatta Dune'un çöl esintisinden ilham alan yapımlar ve markalar da sosyal medyayı salladı desek yeridir. Garfield ve Kung Fu Panda 4 filmlerinin çöl konseptli afişleri buna örnek olsa gerek.
Bu arada ben Mecnun'un çöllere düştüğü Dune temalı bir görsel bekliyorum. Daha kimsenin yaptığını görmedim.
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Hazır bu içeriğin konusu yavaş yavaş goygoya dönmüşken biraz da eğlenmenin zamanı gelmedi mi? Dune: Çöl Gezegeni daha vizyona girmeden filmle ilgili tonla espri yapıldı. Ama bazıları var ki oldukça yaratıcı ve nüktedan.
Gelin hep birlikte bizim goygoycu milletin Dune esprilerine şöyle bir bakalım:
1. X camiasının Dune vizyonu tam olarak böyle ve doğru karar!
2. Ne alaka di mi?
3. İşte böyle sinefil olu...
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4. Arkadaş arkadaşın ahiretini de yakar dününü de...
5. Üzücü...
6. Bu nasıl bir motivasyon?
7. Enteresan...
8. Ayrıl kanka.
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9. Çocuğun peşini şeftali mizahı bırakmadı ya...
10. İlginç bir endişe kaynağı...
11. LOTR gibi olabilir ileride ya, beklemede kalın.
12. Ah keşke...
13. Antisosyalliğe yer aramayın.
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14. O kadar abartmasak mı?
15. Ne yalan söyleyeyim bekliyorum bu coverı.
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