Zeynep Bastık'ın Ön Gösterime Gitmesinden Düğün Esprisine Dune Filmini Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Dune serisinin ikinci bölümü daha vizyona girmeden (ön gösterime girdi ama) goygoyları sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Bu goygoylardan kimi filmin adıyla ilgiliyken kimi de ön gösterimde izleyenlerle ilgili. Gelin birbirinden komik ve eğlenceli Dune mizahına hep birlikte tanık olalım.