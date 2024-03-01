'All of Us Strangers' Sadece Mescal ve Scott'ın Yakışıklılığıyla Değil Konusuyla da Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Adam (Andrew Scott) yalnız bir televizyon senaristidir ve Londra'da izole bir hayat yaşamaktadır. Adam, sarhoş komşusu Harry (Paul Mescal) ile karşılaşır ve onu evinde ağırlamak istemese de, sonunda Harry'nin ısrarına dayanamayarak onu içeriye davet eder. Adam, ailesinin hayaletleriyle bir araya gelir ve geçmişte yaşadığı travmatik olayları konuşur. Harry ile ilişkisi ilerlerken, çeşitli olaylar yaşarlar ve birlikte hayatlarını sürdürmeye başlarlar. Ancak sonunda, Harry'nin ölümüyle yüzleşir ve onun gerçekliğiyle bağlarını koparmak zorunda kalır. Bu süreçte ailesinin hayaletleri de ona rehberlik eder. Adam, Harry'nin ölümünü kabul ettikten sonra, onun ruhunu kucaklar ve birlikte huzur içinde uyurlar. Müzik eşliğinde bir ışık huzmesi arasında kaybolurlar ve ekran kararır.