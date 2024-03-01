'All of Us Strangers' Sadece Mescal ve Scott'ın Yakışıklılığıyla Değil Konusuyla da Ortalığı Kasıp Kavurdu!
'All of Us Strangers' Sadece Mescal ve Scott'ın Yakışıklılığıyla Değil Konusuyla da Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2024...
2023 yapımı ''All of Us Strangers'' ülkemizde gösterime giremese de festival severleri büyüledi. Oscar'a aday gösterilmemesi ise apayrı bir problem yarattı. Şimdi gelin eleştirmenlerin beğenisi toplamış, ödülden ödüle koşmuş, film severlerin kalbine taht kurmuş bu filme bir de biz bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilmeyenler için, Andrew Haigh’in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerde Andrew Scott ve Paul Mescal'ın rol aldığı 'All of Us Strangers' filmi eşcinsel bir çiftin hikayesini takip ediyor.
Scott, geçmişinden ilham alan bir senaryo üzerinde mücadele eden ve işlerin son zamanda onun için çok da yolunda gitmediği senarist Adam'ı canlandırıyor.
Adam ile komşusu (binanın onun dışındaki tek sakini) Harry arasında nazik bir ilişki filizlenmeye başlar.
Adam ve Harry arasındaki bağ güçlenerek birlikte bir gelecek olasılığına dönüştükçe, Adam sürekli olarak geçmişe, çocukluğunun çözümlenmemiş travmasına çekilir.
Mükemmel, son derece hassas senaryo, Japon yazar Taichi Yamada'nın Strangers (1987) adlı romanından uyarlanmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gerçek çocukluk evinin Adam ve ebeveynleri arasındaki sahneler için mekan olarak kullanılması, yönetmen ile malzeme arasındaki duygusal bağı vurgular.
İlk izleyişte, filmin yürek burkan duygusal etkisinden çıkamayacağınızı garanti edebiliriz.
Filmin fragmanını izlemek için 👇
Siz de bu başyapıtı henüz izlemeyenlerden misiniz? Peki film hakkındaki düşünceleriniz neler? Buyurun yorumlara 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda