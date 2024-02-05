"Childish Gambino"dan "The Community" Devam Filmi Müjdesi Dizinin Sevenlerini Heyecanlandırdı!

Çarşamba günü, Mr. & Mrs. Smith'in New York prömiyerinde ET muhabiri Rachel Smith ile sohbet eden 40 yaşındaki aktör ve müzisyen, projenin hala tüm hızıyla devam ettiğini, hatta bir senaryonun olduğunu paylaştı. Hatta sadece bir senaryo değil, senaryo tamamlanmış durumda! Ancak, henüz senaryo Glover'ın gelen kutusuna düşmemiş gibi görünüyor. 'Henüz okumadım,' diyor. Ama bir gerçek var ki, Glover bu projeye tam anlamıyla odaklanmış durumda! Ünlü aktör 'Görüşme konusu gerçekten sadece bir takvim meselesi ama ben içindeyim' diyor.