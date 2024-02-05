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"Childish Gambino"dan "The Community" Devam Filmi Müjdesi Dizinin Sevenlerini Heyecanlandırdı!

"Childish Gambino"dan "The Community" Devam Filmi Müjdesi Dizinin Sevenlerini Heyecanlandırdı!

Sinema dizi film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 18:03

Çok sevilen ''The Community'' dizisinin kadrosu hatırlarsanız beş sezon artı bir film sözü vermişti. Filmin yapımına başlanacağı 2022 yılında duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Donald Glover tarafından  filmin ilk kez duyurulmasından bu yana, bazı güncellemeler yapıldı. Detaylar aşağıda  🎞️👇

Kaynak: https://www.etonline.com/donald-glove...
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Metin ta"Gün içinde tam olarak, bugün mesajlaşıyordum - bana senaryonun tamamlandığını söylediler" diyor Glover.

Metin ta"Gün içinde tam olarak, bugün mesajlaşıyordum - bana senaryonun tamamlandığını söylediler" diyor Glover.

Çarşamba günü, Mr. & Mrs. Smith'in New York prömiyerinde ET muhabiri Rachel Smith ile sohbet eden 40 yaşındaki aktör ve müzisyen, projenin hala tüm hızıyla devam ettiğini, hatta bir senaryonun olduğunu paylaştı. Hatta sadece bir senaryo değil, senaryo tamamlanmış durumda! Ancak, henüz senaryo Glover'ın gelen kutusuna düşmemiş gibi görünüyor. 'Henüz okumadım,' diyor. Ama bir gerçek var ki, Glover bu projeye tam anlamıyla odaklanmış durumda!  Ünlü aktör 'Görüşme konusu gerçekten sadece bir takvim meselesi ama ben içindeyim' diyor.

Filmin devam filmlerinin de geleceği kesin gibi duruyor.

Filmin devam filmlerinin de geleceği kesin gibi duruyor.

Peacock'un Eylül 2022'de filmin yapım aşamasında olduğunu duyurduğu zaman, hayran kampanyasının başladığından neredeyse on yıl sonra. Film, Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Jim Rash ve Ken Jeong gibi orijinal dizinin yaratıcısı Dan Harmon ile bir araya getirecek. McHale ve Andrew Guest ayrıca yapımcılığı üstlenecek. Ayrıca, Peacock, filmin tam serisini kendi yayın servisi için satın alıyor.

Bütün ekip uzun süredir vadedilen ve beklenen film için heyecanlı gibi duruyor.

Bütün ekip uzun süredir vadedilen ve beklenen film için heyecanlı gibi duruyor.

''Altı sezon ve bir film' ifadesi, Community'nin erken sezonlarında şaka amaçlı kullanılan bir söz olarak başladı ve hızla bu ikonik, komik ve harika  NBC komedisi için tutkulu bir hayran hareketini ateşledi,' diyor Susan Rovner, NBCUniversal Television and Streaming'in Eğlence İçerik Başkanı. '15 yıl sonra hayranlara bu vaat edilen filmi sunabildiğimiz için inanılmaz derecede müteşekkiriz ve Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony ve UTV ortaklarımızla Peacock izleyicileri için bu epik komediyi sürdürmek için işe koyulmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

Diziye beşinci sezonda veda etmesi Glover'ın film fikrini ortaya atmasını engellememiş gibi duruyor.

Diziye beşinci sezonda veda etmesi Glover'ın film fikrini ortaya atmasını engellememiş gibi duruyor.

Bu arada, fikri ilk olarak ortaya atan kişi Glover'dı. Mayıs 2020'de gerçekleşen sanal yeniden birleşme masa okumasında, diziye beşinci sezonda veda ettiği günden bu yana ilk defa görünen Glover, bir Community filmi fikrini ilk öne süren isim oldu.

''The Community''nin devamı için siz de heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

''The Community''nin devamı için siz de heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

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