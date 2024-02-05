"Childish Gambino"dan "The Community" Devam Filmi Müjdesi Dizinin Sevenlerini Heyecanlandırdı!
"Childish Gambino"dan "The Community" Devam Filmi Müjdesi Dizinin Sevenlerini Heyecanlandırdı!
Kaynak: https://www.etonline.com/donald-glove...
Çok sevilen ''The Community'' dizisinin kadrosu hatırlarsanız beş sezon artı bir film sözü vermişti. Filmin yapımına başlanacağı 2022 yılında duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Donald Glover tarafından filmin ilk kez duyurulmasından bu yana, bazı güncellemeler yapıldı. Detaylar aşağıda 🎞️👇
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Metin ta"Gün içinde tam olarak, bugün mesajlaşıyordum - bana senaryonun tamamlandığını söylediler" diyor Glover.
Filmin devam filmlerinin de geleceği kesin gibi duruyor.
Bütün ekip uzun süredir vadedilen ve beklenen film için heyecanlı gibi duruyor.
Diziye beşinci sezonda veda etmesi Glover'ın film fikrini ortaya atmasını engellememiş gibi duruyor.
''The Community''nin devamı için siz de heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇
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