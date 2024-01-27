Romantik Komedinin Altın Çağı: 2000'li Yıllarda Parlayan 22 Romantik Komedi Filmi
Romantik Komedinin Altın Çağı: 2000'li Yıllarda Parlayan 22 Romantik Komedi Filmi
Kaynak: https://www.msn.com/en-gb/entertainme...
Romantik komedi türündeki filmler ilk 80'li yıllarda çekilmeye başladılar. 90'lı yıllarda daha da gelişse de, romantik komedilerin rönsesansının 2000'li yıllar olduğunu biliyoruz. Romantik komedi sevenler buraya, sizin için romantik komedinin altın çağının 2000'li yıllar olduğunu kanıtlayan 22 filmi derledik. Merak edenler için 👇
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22. Darısı Başıma (The Wedding Planner) (2001)
21. Asla Kaybetme (Loser) (2000)
20. Tavşan Kız (The House Bunny) (2008)
19. Aşk Kupası (Fever Pitch) (2005)
18. Sadece Arkadaş (Just Friends) (2005)
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17. Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir (How to Lose a Guy in 10 Days) (2003)
16. Keşke 30 Olsam (13 Going on 30) (2004)
15. Kadınlar Ne İster? (What Women Want) (2000)
14. Seksi Futbolcu (She's the Man) (2006)
13. Acemi Prenses (The Princess Diaries) (2001)
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12. Bridget Jones'un Günlüğü (Bridget Jones's Diary) (2001)
11. 50 İlk Öpücük (50 First Dates) (2004)
10. Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar (He's Just Not That Into You) (2009)
9. Teklif (The Proposal) (2009)
8. Kaza Kurşunu - Knocked Up (2007)
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7. Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers) (2005)
6. 40 Yıllık Bekar (The 40-Year-Old Virgin) (2005)
5. Aşkzede (Forgetting Sarah Marshall) (2008)
4. Sensiz Olmaz (High Fidelity) (2000)
3. Aşk Her Yerde (Love Actually) (2003)
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2. Aşkın 500 Günü ((500) Days of Summer) (2009)
1. Şrek - Shrek (2001)
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