Romantik Komedinin Altın Çağı: 2000'li Yıllarda Parlayan 22 Romantik Komedi Filmi

IMDb: 6.8

Adam Sandler ve Drew Barrymore romantik komedi tarihinin en mükemmel çiftlerinden biri olduğu bu filmle kanıtlandı bence. Henry Roth, Hawai cennetinde diz boyu kadın şirketiyle, hiçbir bağlılık olmadan keyifli bir yaşam sürmektedir. Ta ki Lucy Whitmore ile tanışana kadar. Hem Henry hem de Lucy birbirleriyle zaman geçirmenin keyfini çıkarır ve ciddi bir ilişkinin başlangıcını hissederler. Ertesi gün Lucy'ye yaklaşan Henry, Lucy'nin onu tanıyamadığında şaşkına döner. İşte Henry'nin anladığı an: Lucy aslında kısa vadeli hafıza kaybı yaşıyordur ve her günü hatırlayamaz. Henry buna izin vermeyecek gibi duruyor ve her gün onu yeniden aşık etmeye hazırdır, her bir günü birbirinden farklı olsa da!