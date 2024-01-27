Romantik Komedinin Altın Çağı: 2000'li Yıllarda Parlayan 22 Romantik Komedi Filmi

IMDb: 7.4

Bu film öyle popüler oldu ki, onu bir dizi haline getirmeye çalıştılar, ancak ne yazık ki bu hikaye sadece beyaz perde için yazılmış gibi görünüyor çünkü dizisinden çoğumuz haberdar değiliz. Meşhur film eski bir kulüp DJ'i olan otuzlu yaşlarındaki Rob Gordon etrafında dönüyor. Ana karakterimiz, Chicago'da pek de kârlı olmayan bir ikinci el plak dükkânının sahibidir. Rob'un en iyi beş listeleri hazırlama konusunda bir tutkusu vardır. En iyi beş ayrılık listesi ise bu listelerin sonuncusu. Bu liste avukat olan son kız arkadaşı Laura'nın kendisinden yeni ayrılmış olmasıyla ortaya çıkmış. Rob, sadece 12 yaşındayken ortaokula kadar uzanan beş ilişkisini gözden geçirme ve partnerlerinin onu neden terk ettiğini anlamaya çalışma ihtiyacı hissetmiyor, aynı zamanda, listenin dört numarası Charlie Nicholson'ın sözleriyle, kişisel ya da profesyonel olarak hayal ettiğine yakın hiçbir yerde olmayan bulunduğu yere neden geldiğine dair 'her şeyin ne anlama geldiğini' de anlamaya çalışıyor.