Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Las Vegas'ın Perde Arkası: 'The Last Showgirl'ün Göz Kamaştıran Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!

Las Vegas'ın Perde Arkası: 'The Last Showgirl'ün Göz Kamaştıran Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 15:06

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta geçecek olan 'The Last Showgirl'ün çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Oyuncu kadrosu ise dudak ısırtacak cinsten!  'The Last Showgirl' hakkındaki detayları sizin için derledik 🎬👇

Kaynak: https://deadline.com/2024/02/pamela-a...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Film film değil de yıldızlar geçidi.

Film film değil de yıldızlar geçidi.

Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka ve Billie Lourd, Gia Coppola'nın yönettiği 'The Last Showgirl' filminde başrolde yer alacaklar. Senaryo Kate Gersten tarafından kaleme alındı, yapımcılığını ise Robert Schwartzman ve Natalie Farrey üstleniyor. Kara Durrett ve Jesse Burgum da Pinky Promise adlı yapımda yürütücü yapımcılığı üstlenecekler.

Ünlü yönetmen oyuncu kadrosuna güveniyor!

Ünlü yönetmen oyuncu kadrosuna güveniyor!

Ünlü kadın yönetmen Gia Coppola, 'Her zaman Las Vegas'ta bir film çekmek istedim,' diyor. 'Oyuncu kadromuz ve ekibimizle gurur duyuyorum, özellikle Pamela ile. Cesur ve duygusal performansını paylaşmak için sabırsızlanıyorum!'

Filmin konusu da oyuncu kadrosu kadar heyecan verici!

Filmin konusu da oyuncu kadrosu kadar heyecan verici!

Film, 30 yıllık bir sürenin ardından şovu aniden kapanan deneyimli bir şov kızını takip ediyor. Elli yaşlarındaki bir dansçı olarak, geleceği için ne yapacağını düşünme mücadelesi veriyor. Aynı zamanda bir anne olarak, genellikle şov kızı ailesine arka planda kalan kızıyla gergin bir ilişkiyi düzeltmeye çalışıyor.

Film Las Vegas'ta geçen gerçek bir hikayeyi konu alıyor.

Film Las Vegas'ta geçen gerçek bir hikayeyi konu alıyor.

Schwartzman, 'Hayal projesi, hayal kadro,' dedi. 'Gerçek bir Las Vegas hikayesini anlatma şansını, ikonik Showgirl'e saygı gösteren, Gia'nın benzersiz stili ve görsel anlatımıyla sunma şansımıza daha fazla onur duyamazdık ve minnettarız.'

Filmin çekimleri de prodüksiyonu da tamamlandı, heyecan dorukta !

Filmin çekimleri de prodüksiyonu da tamamlandı, heyecan dorukta !

Film, yakın zamanda prodüksiyonunu tamamladı. Satışlar CAA tarafından yönetiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz de dev kadro haberine heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz de dev kadro haberine heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇
twitter.com

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın