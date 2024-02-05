Las Vegas'ın Perde Arkası: 'The Last Showgirl'ün Göz Kamaştıran Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!

Film, 30 yıllık bir sürenin ardından şovu aniden kapanan deneyimli bir şov kızını takip ediyor. Elli yaşlarındaki bir dansçı olarak, geleceği için ne yapacağını düşünme mücadelesi veriyor. Aynı zamanda bir anne olarak, genellikle şov kızı ailesine arka planda kalan kızıyla gergin bir ilişkiyi düzeltmeye çalışıyor.