Las Vegas'ın Perde Arkası: 'The Last Showgirl'ün Göz Kamaştıran Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!
Las Vegas'ın Perde Arkası: 'The Last Showgirl'ün Göz Kamaştıran Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!
Kaynak: https://deadline.com/2024/02/pamela-a...
Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta geçecek olan 'The Last Showgirl'ün çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Oyuncu kadrosu ise dudak ısırtacak cinsten! 'The Last Showgirl' hakkındaki detayları sizin için derledik 🎬👇
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Film film değil de yıldızlar geçidi.
Ünlü yönetmen oyuncu kadrosuna güveniyor!
Filmin konusu da oyuncu kadrosu kadar heyecan verici!
Film Las Vegas'ta geçen gerçek bir hikayeyi konu alıyor.
Filmin çekimleri de prodüksiyonu da tamamlandı, heyecan dorukta !
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