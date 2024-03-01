Ve işte, kalbinizi sıkı sıkıya sarmanız gereken, gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız 10 ağlatan film. Bu filmler, duygularınızı harekete geçirecek ve belki de hayata bakış açınızı değiştirecek. Unutmayın, bazen bir film, sadece bir film değildir; o, yaşamın kendisidir. Mendiliniz hazırsa, maratona başlayabiliriz!

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