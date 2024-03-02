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Stranger Things’in Heyecanla Beklenen 5. Sezon Çekimlerinden Yeni Görüntüler Geldi 'Max Komada'!

Stranger Things’in Heyecanla Beklenen 5. Sezon Çekimlerinden Yeni Görüntüler Geldi 'Max Komada'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.03.2024 - 13:30

Netflix'in en çok izlenen dizilerinin başında gelen Stranger Things'in 4. sezonunun yayınlanmasından bu yana 2 yıl geçti. Beşinci ve son sezonu büyük heyecan yaratan dizinin çekimlerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor! Dizi severleri heyecanlandıran görüntüler bu kez Stranger Things'in yaratıcılarından Ross Duffer tarafından yayınlandı! 

İşte, Stranger Things 5. sezon hazırlıkları...

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Stranger Things'in ortak yaratıcılarından Ross Duffer, ilk olarak 23 Nisan 2023 tarihinde beşinci sezonun senaryo defterini paylaştı!

Stranger Things'in ortak yaratıcılarından Ross Duffer, ilk olarak 23 Nisan 2023 tarihinde beşinci sezonun senaryo defterini paylaştı!

Setin ilk günü ise dizinin sevilen oyucularından Joe Keery ve Maya Hawke'nin yer aladığı, yeni sezonu heyecanla bekleyenleri mutlu eden o görüntü yayınlanmıştı.

Setin ilk günü ise dizinin sevilen oyucularından Joe Keery ve Maya Hawke'nin yer aladığı, yeni sezonu heyecanla bekleyenleri mutlu eden o görüntü yayınlanmıştı.

Aynı gün, Stranger Things 5. sezon çekimlerinden toplu bir fotoğraf paylaşan dizi ekibinin tam kadro poz vermesiyle 4. sezonun sevilen karakterlerinden Argyle'ı canlandıran Eduardo Franco'nun fotoğrafta olmaması herkesi şaşırtmıştı.

Aynı gün, Stranger Things 5. sezon çekimlerinden toplu bir fotoğraf paylaşan dizi ekibinin tam kadro poz vermesiyle 4. sezonun sevilen karakterlerinden Argyle'ı canlandıran Eduardo Franco'nun fotoğrafta olmaması herkesi şaşırtmıştı.

Peki, 'Eduardo Franco 5. sezonda yer alıyor mu, yoksa almıyor mu?' sorusuna yanıt da genç oyuncudan geldi.

Peki, 'Eduardo Franco 5. sezonda yer alıyor mu, yoksa almıyor mu?' sorusuna yanıt da genç oyuncudan geldi.

YouTube sunucusu Steve Varley'in programına konuk olan  EduardoFranco,  'Bu konuda bir tür endişe ya da başka bir şey olduğunu duymak güzel, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama hiç ama hiç aranmadım. Yani evet, sanırım buraya kadarmış.' yanıtıyla '5. sezonda neler oluyor?' sorusunu bir kez daha akla getirdi.

Duffer kardeşlerin, yeni sezonun ilk bölümünden itibaren aksiyon dolu olacağını ifade ettiği Stranger Things'te kimler olacak?

Duffer kardeşlerin, yeni sezonun ilk bölümünden itibaren aksiyon dolu olacağını ifade ettiği Stranger Things'te kimler olacak?

Stranger Things 5. Sezonunda Eleven rolüyle Mille Bobby Brown, Mike rolüyle Finn Wolfhard, Jonathan rolüyle Charlie Heaton, Nancy rolüyle Natalia Dyer, Jim rolüyle David Harbour, Joyce rolüyle Winona Ryder, Robin rolüyle Maya Hawke'nin yanı sıra Linda Hamilton'un da yer alacağı biliniyor.

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Ocak ayında başlayan çekimlerin 7 ve 8. haftasından gelen yeni karelerde ise sevilen oyuncular Caleb McLaughlin ve Sadie Sink yer aldı.

Ocak ayında başlayan çekimlerin 7 ve 8. haftasından gelen yeni karelerde ise sevilen oyuncular Caleb McLaughlin ve Sadie Sink yer aldı.

Ross Duffer fotoğrafı 'Ve bilginiz olsun bu Max'in değil Sadie'nin fotoğrafı. Max komada 🏥🛌✌️' açıklamasıyla yayınladı.

Stranger Things'in 5. sezonunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmese de final sezonunu merak etmeyen yok!

Stranger Things'in 5. sezonunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmese de final sezonunu merak etmeyen yok!

Dünya genelinde 70'ten fazla ödül alan Stranger Things'in 5. sezonunda neler olacak?

Dünya genelinde 70'ten fazla ödül alan Stranger Things'in 5. sezonunda neler olacak?

Bakalım 4. sezonuyla 1 milyar 352 milyon saat izlenme oranına ulaşan dizinin final sezonunda neler olacak!

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