Stranger Things’in Heyecanla Beklenen 5. Sezon Çekimlerinden Yeni Görüntüler Geldi 'Max Komada'!

YouTube sunucusu Steve Varley'in programına konuk olan EduardoFranco, 'Bu konuda bir tür endişe ya da başka bir şey olduğunu duymak güzel, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama hiç ama hiç aranmadım. Yani evet, sanırım buraya kadarmış.' yanıtıyla '5. sezonda neler oluyor?' sorusunu bir kez daha akla getirdi.