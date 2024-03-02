Stranger Things’in Heyecanla Beklenen 5. Sezon Çekimlerinden Yeni Görüntüler Geldi 'Max Komada'!
Stranger Things’in Heyecanla Beklenen 5. Sezon Çekimlerinden Yeni Görüntüler Geldi 'Max Komada'!
Netflix'in en çok izlenen dizilerinin başında gelen Stranger Things'in 4. sezonunun yayınlanmasından bu yana 2 yıl geçti. Beşinci ve son sezonu büyük heyecan yaratan dizinin çekimlerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor! Dizi severleri heyecanlandıran görüntüler bu kez Stranger Things'in yaratıcılarından Ross Duffer tarafından yayınlandı!
İşte, Stranger Things 5. sezon hazırlıkları...
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Stranger Things'in ortak yaratıcılarından Ross Duffer, ilk olarak 23 Nisan 2023 tarihinde beşinci sezonun senaryo defterini paylaştı!
Setin ilk günü ise dizinin sevilen oyucularından Joe Keery ve Maya Hawke'nin yer aladığı, yeni sezonu heyecanla bekleyenleri mutlu eden o görüntü yayınlanmıştı.
Aynı gün, Stranger Things 5. sezon çekimlerinden toplu bir fotoğraf paylaşan dizi ekibinin tam kadro poz vermesiyle 4. sezonun sevilen karakterlerinden Argyle'ı canlandıran Eduardo Franco'nun fotoğrafta olmaması herkesi şaşırtmıştı.
Peki, 'Eduardo Franco 5. sezonda yer alıyor mu, yoksa almıyor mu?' sorusuna yanıt da genç oyuncudan geldi.
Duffer kardeşlerin, yeni sezonun ilk bölümünden itibaren aksiyon dolu olacağını ifade ettiği Stranger Things'te kimler olacak?
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Ocak ayında başlayan çekimlerin 7 ve 8. haftasından gelen yeni karelerde ise sevilen oyuncular Caleb McLaughlin ve Sadie Sink yer aldı.
Stranger Things'in 5. sezonunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmese de final sezonunu merak etmeyen yok!
Dünya genelinde 70'ten fazla ödül alan Stranger Things'in 5. sezonunda neler olacak?
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