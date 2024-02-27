Poor Things Filminin Konusu Nedir? Emma Stone'un Başrolünde Oynadığı Zavallılar Filmi Hakkında Merak Edilenler

'Zavallılar' orijinal ismiyle Poor Things filmi, Dr. Godwin Baxter'ın olağanüstü deneyini ele alıyor. Trajik bir şekilde hayatını kaybeden genç bir kadının, bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürdürülüyor. Baxter, Bella'nın beynini, bir bebeğin beyni ile yer değiştirerek onu hayata döndürmeyi başarmıştı. Bella yeni hayatında Dr. Godwin Baxter'ın himayesindedir.

Bella, Baxter'ın gözetimi altında, kendisini ve çevresindeki dünyayı yeniden keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu keşif süreci sırasında, Bella'nın yolu, zeki fakat ahlaki değerlerden yoksun bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir. Bu beklenmedik buluşma, Bella ve Wedderburn'ü, kıtalararası bir maceraya sürükler. Bu macera, hem Bella'nın kendini keşfetme sürecini hem de Wedderburn'ün ahlaki değerlerini sorgulamalarına neden olur.

'Zavallılar', hayatın karmaşıklığını, bilimin sınırlarını ve insan doğasının çelişkilerini ele alırken, bir yandan da izleyici Bella ve Wedderburn'ün bu çılgın macerasına ortak eder.