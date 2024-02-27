Poor Things Filminin Konusu Nedir? Emma Stone'un Başrolünde Oynadığı Zavallılar Filmi Hakkında Merak Edilenler
Poor Things Filminin Konusu Nedir? Emma Stone'un Başrolünde Oynadığı Zavallılar Filmi Hakkında Merak Edilenler
80. Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Film' seçilerek Altın Aslan ödülüne layık görülen “Poor Things”, eleştirmenler tarafından Yorgos Lanthimos'un en iyi filmi olarak görülüyor. Son yılların en çok ses getiren filmlerinden biri olan Poor Things (Zavallılar) Oscar Ödülleri'nde de kendini göstermeyi başardı. Filmin konusu, oyuncuları ve hatta özel olarak hazırlanan afişleri sinama dünyasında bir hayli ses getirdi.
İşte, Poor Things filmi hakkında merak edilenler...
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Modern bir Frankenstein hikayesi olarak tanımlanan Poor Things filmi, 80. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen gösteriminin ardından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Poor Things Filminin Konusu Nedir?
Poor Things Filminin Oyuncuları Kimlerdir?
Poor Things Filmi Uyarlama mı?
Poor Things Filminin Yönetmeni Kimdir?
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Poor Things Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?
Poor Things (Zavallılar) Filminin Fragmanı 👇
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