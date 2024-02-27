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Poor Things Filminin Konusu Nedir? Emma Stone'un Başrolünde Oynadığı Zavallılar Filmi Hakkında Merak Edilenler

Poor Things Filminin Konusu Nedir? Emma Stone'un Başrolünde Oynadığı Zavallılar Filmi Hakkında Merak Edilenler

Emma Stone
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 16:36

80. Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Film' seçilerek Altın Aslan ödülüne layık görülen “Poor Things”, eleştirmenler tarafından Yorgos Lanthimos'un en iyi filmi olarak görülüyor. Son yılların en çok ses getiren filmlerinden biri olan Poor Things (Zavallılar) Oscar Ödülleri'nde de kendini göstermeyi başardı. Filmin konusu, oyuncuları ve hatta özel olarak hazırlanan afişleri sinama dünyasında bir hayli ses getirdi. 

İşte, Poor Things filmi hakkında merak edilenler...

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Modern bir Frankenstein hikayesi olarak tanımlanan Poor Things filmi, 80. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen gösteriminin ardından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Modern bir Frankenstein hikayesi olarak tanımlanan Poor Things filmi, 80. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilen gösteriminin ardından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Tüm dünyada merak uyandıran kara komedi türündeki fantastik filmin IMDb puanı 8.3'tür.

Poor Things Filminin Konusu Nedir?

Poor Things Filminin Konusu Nedir?

'Zavallılar' orijinal ismiyle Poor Things filmi, Dr. Godwin Baxter'ın olağanüstü deneyini ele alıyor. Trajik bir şekilde hayatını kaybeden genç bir kadının, bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürdürülüyor. Baxter, Bella'nın beynini, bir bebeğin beyni ile yer değiştirerek onu hayata döndürmeyi başarmıştı. Bella yeni hayatında Dr. Godwin Baxter'ın himayesindedir. 

Bella, Baxter'ın gözetimi altında, kendisini ve çevresindeki dünyayı yeniden keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu keşif süreci sırasında, Bella'nın yolu, zeki fakat ahlaki değerlerden yoksun bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir. Bu beklenmedik buluşma, Bella ve Wedderburn'ü, kıtalararası bir maceraya sürükler. Bu macera, hem Bella'nın kendini keşfetme sürecini hem de Wedderburn'ün ahlaki değerlerini sorgulamalarına neden olur.

'Zavallılar', hayatın karmaşıklığını, bilimin sınırlarını ve insan doğasının çelişkilerini ele alırken, bir yandan da izleyici Bella ve Wedderburn'ün bu çılgın macerasına ortak eder.

Poor Things Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Poor Things Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Poor Things filminin başrollerinde; 'La La Land' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan yetenekli oyuncu Emma Stone ile birlikte Mark Ruffalo ve Willem Dafoe yer aldı. İşte, Zavallılar filminin oyuncu kadrosu: 

  • Emma Stone - Bella Baxter

  • Mark Ruffalo - Duncan Wedderburn

  • Willem Dafoe - Dr. Godwin Baxter

  • Ramy Youssef - Max McCandles

  • Christopher Abbott - Alfie Blessington

  • Jerrod Carmichael - Harry Astley

  • Margaret Qualley - Felicity

  • Kathryn Hunter - Madame Swiney

  • Suzy Bemba - Toinette

  • Hanna Schygulla - Martha Von Kurtzroc

  • Vicki Pepperdine - Mrs. Prim

  • Wayne Brett - Priest

  • Tom Stourton - Steward

  • Carminho 

  • Jerskin Fendrix

Poor Things Filmi Uyarlama mı?

Poor Things Filmi Uyarlama mı?

Poor Things filmi, İskoç yazar Alasdair Gray'in 1992 yılında yayınlanan aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır.

Poor Things Filminin Yönetmeni Kimdir?

Poor Things Filminin Yönetmeni Kimdir?

The Lobster, Kutsal Geyiğin Ölümü, Sarayın Gözdesi gibi başarılı yapımların da yönetmenliğini üstlenen Yorgos Lanthimos imzalı film, festivalde yılın en iyi filmi seçilerek 'Altın Aslan' ödüllüne layık görüldü. Tüm dünyada ses getiren filmin senaryosu ise Tony McNamara tarafından kaleme alındı.

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Poor Things Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?

Poor Things Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?

İlk gösterimi 1 Eylül 2023 tarihinde Venedik Film Festivali'nde yapılan ödüllü film, 8 Aralık 2023 tarihinde ABD'de vizyona girdi. Daha sonra 2024 yılının Ocak ayında Birleşik Krallık'ta vizyona giren film, Türkiye'de ise 9 Şubat 2024 tarihinde vizyona girdi.

Poor Things (Zavallılar) Filminin Fragmanı 👇

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