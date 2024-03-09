Geçmişten Günümüze Türkiye'de En Fazla Seyirci Sayısına Ulaşan Oscar Ödüllü 13 Film Listelendi!
Geçmişten Günümüze Türkiye'de En Fazla Seyirci Sayısına Ulaşan Oscar Ödüllü 13 Film Listelendi!
Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/haber/tu...
96. Akademi Ödüllerinin sahipleri 10 Mart 2024 tarihinde düzenlenen törenle sahibini bulacak. Bu vesileyle, geçmişten bugüne 'En İyi Film' ödülüne uzanan filmler arasında Türkiye’de en yüksek seyirci sayısına ulaşanları listelendi.
Buyurun listeye birlikte bakalım. 👇
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1. Titanik (1997)
2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
3. Cesur Yürek (1995)
4. Akıl Oyunları (2001)
5. Gladyatör (2000)
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6. Amerikan Güzeli (1999)
7. Aşık Shakespeare (1998)
8. Parazit (2019)
9. Milyoner (2008)
10. Köstebek (2006)
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11. Chicago (2002)
12. Milyonluk Bebek (2004)
13. Zoraki Kral
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