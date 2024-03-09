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Geçmişten Günümüze Türkiye'de En Fazla Seyirci Sayısına Ulaşan Oscar Ödüllü 13 Film Listelendi!

Geçmişten Günümüze Türkiye'de En Fazla Seyirci Sayısına Ulaşan Oscar Ödüllü 13 Film Listelendi!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 20:03

96. Akademi Ödüllerinin sahipleri 10 Mart 2024 tarihinde düzenlenen törenle sahibini bulacak. Bu vesileyle, geçmişten bugüne 'En İyi Film' ödülüne uzanan filmler arasında Türkiye’de en yüksek seyirci sayısına ulaşanları listelendi.

Buyurun listeye birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/haber/tu...
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1. Titanik (1997)

1. Titanik (1997)

3 milyon 42 bin 923 seyirci: 70. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere 11 dalda ödüle ulaşan Titanik ülkemizde 3 milyon 42 bin 923 seyirci tarafından izlendi. 

1997 yılı Amerikan yapımı romantik drama filmi, James Cameron tarafından yazılıp yönetilmiştir. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet bulunmaktadır. Film, 1912’de Titanik gemisinin batışından esinlenmiştir.

2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü - 1 milyon 294 bin 202 seyirci: 76. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere aday olduğu 11 dalda da ödüle uzanan Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü ülkemizde 1 milyon 294 bin 202 seyirci tarafından izlendi. 

Karanlıklar Efendisi ile Yüzük Kardeşliği, iki cephede karşı karşıya geliyorlar. Frodo ve Sam ellerinde hepsine hükmedecek Tek Yüzük ile Mordor'un içine, karanlığın kalbine doğru bir yolculuk yaparken, diğerleri de karanlığa karşı son cephe olan Gondor'da umutsuz bir savunmaya girişirler.

3. Cesur Yürek (1995)

3. Cesur Yürek (1995)

Cesur Yürek - 1 milyon 111 bin 249 seyirci: 68. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere beş dalda ödüle ulaşan Cesur Yürek ülkemizde 1 milyon 111 bin 249 seyirci tarafından izlendi. 

İngiliz soyluları, yeni evli İskoç kadınlarıyla ilk geceyi geçirme hakkına sahiptir. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın eşi de İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman, onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür.

4. Akıl Oyunları (2001)

4. Akıl Oyunları (2001)

Akıl Oyunları - 979 bin 820 seyirci: 74. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödüle uzanan Akıl Oyunları 979 bin 820 seyirciye ulaştı. 

John Forbes Nash Jr., genç yaşında geliştirdiği kuramlarla matematik dünyasının bir numaralı ismi haline gelir. Fakat kısa süre içerisinde bencilliği ve kendine olan aşırı güveni sonucunda oluşan kişisel problemleri ile baş edemez duruma düşer.

5. Gladyatör (2000)

5. Gladyatör (2000)

Gladyatör - 911 bin 550 seyirci: 73. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere beş dalda ödüle ulaşan Gladyatör ülkemizde 911 bin 550 seyirciye ulaştı. 

İmparator Marcus Aurelius'un hüküm sürdüğü Roma'da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus'u rahatsız etmektedir.

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6. Amerikan Güzeli (1999)

6. Amerikan Güzeli (1999)

Amerikan Güzeli - 540 bin 839 seyirci: 72. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere beş dalda ödüle uzanan Amerikan Güzeli ülkemizde 540 bin 839 seyirci tarafından izlendi. 

Orta sınıf bir Amerikan ailesinin içinde bulunduğu çöküntü ve dağılma konu ediliyor.

7. Aşık Shakespeare (1998)

7. Aşık Shakespeare (1998)

Aşık Shakespeare - 424 bin 402 seyirci: 71. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere yedi dalda ödüle ulaşan Aşık Shakespeare ülkemizde 424 bin 402 seyirci tarafından izlendi. 

Elizabeth dönemi İngiltere'sinde geçen bu romantik komedi filminde genç Shakespeare'in aşk hayatı anlatılıyor.

8. Parazit (2019)

8. Parazit (2019)

Parazit - 428 bin 752 seyirci: 92. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödüle uzanan Parazit ülkemizde 428 bin 752 seyirciye ulaştı. 

Seul'un bakımsız yarı bodrum bir evinde yaşayan Kim ailesinin, muhteşem bir zenginlik yaşayan Park ailesinin yanına çalışan olarak girmelerini ve bir parazit gibi onlarla yaşamaya çalışmalarını anlatıyor.

9. Milyoner (2008)

9. Milyoner (2008)

Milyoner - 338 bin 209 seyirci: 81. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere sekiz dalda ödüle ulaşan Milyoner ülkemizde 338 bin 209 seyirci tarafından izlendi. 

Milli piyangoyu tutturan dört arkadaşın hikayesini konu ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanan dört arkadaş, parayla hiç alakaları olmamalarına rağmen bir reklam ajansı kurmaya karar verir.

10. Köstebek (2006)

10. Köstebek (2006)

Köstebek - 303 bin 652 seyirci: 79. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere üç dalda ödüle uzanan Köstebek ülkemizde 303 bin 652 seyirciye ulaştı. 

Mafya ve polis teşkilatı arasında geçen savaşı anlatıyor. Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar son derece iyi pozisyonlardadırlar teşkilat bünyesinde. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar.

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11. Chicago (2002)

11. Chicago (2002)

Chicago - 207 bin 534 seyirci: 75. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere altı dalda ödüle ulaşan Chicago ülkemizde 207 bin 534 seyirci tarafından izlendi. 

Hapishanede bir araya gelen iki kadın. Biri kocasını öldürmüştür diğeri ise erkek arkadaşının ölümüne sebebiyet vermiştir. Kısa süre sonra düştükleri bu mahkumiyet sürecinden kurtulmanın yollarını arayacaklardır.

12. Milyonluk Bebek (2004)

12. Milyonluk Bebek (2004)

Milyonluk Bebek - 157 bin 666 seyirci: 77. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödüle uzanan Milyonluk Bebek ülkemizde 157 bin 666 seyirciye ulaştı. 

Frankie Dunn ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de temel kabul ettiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır.

13. Zoraki Kral

13. Zoraki Kral

Zoraki Kral - 154 bin 705 seyirci: 83. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödüle ulaşan Zoraki Kral ülkemizde 154 bin 705 seyirci tarafından izlendi. 

George'un gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan bu filmde, 1930'lu yıllarda apar topar tahta çıkmak zorunda kalan kekeme bir İngiliz Dükü'nün ve onun hem Kral olabileceğine hem de kekemeliğini yenebileceğine olan inancını güçlendirmek için elinden geleni yapan dost bir terapistin yaşadıkları anlatılıyor.

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