Geçmişten Günümüze Türkiye'de En Fazla Seyirci Sayısına Ulaşan Oscar Ödüllü 13 Film Listelendi!

Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü - 1 milyon 294 bin 202 seyirci: 76. Akademi Ödüllerinde En İyi Film başta olmak üzere aday olduğu 11 dalda da ödüle uzanan Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü ülkemizde 1 milyon 294 bin 202 seyirci tarafından izlendi.

Karanlıklar Efendisi ile Yüzük Kardeşliği, iki cephede karşı karşıya geliyorlar. Frodo ve Sam ellerinde hepsine hükmedecek Tek Yüzük ile Mordor'un içine, karanlığın kalbine doğru bir yolculuk yaparken, diğerleri de karanlığa karşı son cephe olan Gondor'da umutsuz bir savunmaya girişirler.