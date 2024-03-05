Başrolünde Oscar Ödüllü Oyuncu Kate Winslet'ın Yer Aldığı 'The Regime' Dizisine Gelen Tepkiler
Başrolünde Oscar Ödüllü Oyuncu Kate Winslet'ın Yer Aldığı 'The Regime' Dizisine Gelen Tepkiler
Kate Winslet'ın başrolünde yer aldığı hem dram hem de komedi arayışında olanları tatmin edecek HBO yapımı “The Regime” dizisinin ilk bölümü dün itibariye BluTV'de yayınlandı.
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Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, 'Mare of Easttown' dizisindeki küçük kasaba dedektifi rolünden sonra mini dizi 'The Regime'de Madame Chancellor rolünde izleyici karşısına çıktı.
Çekimlerin Avusturya ve Birleşik Krallık'ta gerçekleştirildiği HBO'nun yeni dizisi 'The Regime' daha yayınlanmadan izleyicide büyük merak uyandırmayı başardı.
Mini dizi, modern bir Avrupa rejiminin duvarları içinde bir yılın hikayesini anlatıyor ve rejim çökmeye başladıkça olaylar gelişiyor.
Dizide başrole Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton ve Hugh Grant gibi isimler eşlik ediyor.
Stephen Frears ve Jessica Hobbs tarafından yönetilen dizinin senaryosunu ise Will Tracy kaleme aldı.
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Büyük bir heyecanla beklenen dizi geçtiğimiz gün BluTV üzerinden izleyicisiyle buluştu.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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