Gençlik Romanı Serisinden Sinemaya Uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek'in Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler
Gençlik Romanı Serisinden Sinemaya Uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek'in Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler
Oyuncu kadrosunda Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ve Osman Alkaş'ın yer aldığı 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı.
Heyecanla beklenen filmden yeni fragman geldi. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başrollerinde Serra Arıtürk ve Samet Kaan Kuyucu'nun yer aldığı Emre Gül'ün aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "Güneşi Söndürmem Gerek" beyaz perdeye uyarlanıyor.
Oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Gürberk Polat, Burak Can, Ezgi Gör, Lal Ensari, Serdar Bileke, Derin Beşikçioğlu, Osman Alkaş gibi isimler yer alıyor.
Film, kendisi için mükemmel olabilecek bir hayat süren Umut'un yaşadığı bir olay sonrasında hayatının alt üst olmasını ve hiç beklemediği gerçeklerle karşı karşıya kalınca iç hesaplaşmalar yaşamasını konu alıyor.
Yapımcılığını Sky Films'in üstlendiği "Güneşi Söndürmem Gerek" hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Senaryosunu Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi için geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
29 Mart'ta vizyona girmesi planlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek'in ikinci fragmanı yayınlandı.
Fragmanı birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen tepkiler:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda