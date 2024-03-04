Gençlik Romanı Serisinden Sinemaya Uyarlanan 'Güneşi Söndürmem Gerek'in Yeni Fragmanına Gelen Tepkiler

Oyuncu kadrosunda Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ve Osman Alkaş'ın yer aldığı 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı.

Heyecanla beklenen filmden yeni fragman geldi. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇