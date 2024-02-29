Tarihin En Pahalı Dizisi Unvanına Sahip 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 2. Sezonu Bu Yıl Geliyor!
Tarihin En Pahalı Dizisi Unvanına Sahip 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 2. Sezonu Bu Yıl Geliyor!
Kaynak: https://tr.ign.com/yuzuklerin-efendis...
Amazon Prime'ın ünlü dizisi The Lord Of The Rings: The Rings Of Power' yani diğer adıyla 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', 2022 yılında yayınlandı. Şimdi ise yeni sezonla duyuru yapıldı.
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1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi unvanına sahip olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', 2022 yılında Amazon Prime'da yayınlandı.
Yüzüklerin Efendisi' hayranlarının merakla beklediği yapım, kimileri tarafından çok beğenilirken; kimilerini de hayal kırıklığına uğratmıştı.
Yazar J. R. R. Tolkien'in kitabından uyarlanan efsane seri Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tam 2000 yıl öncesini anlatan dizi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Orta Dünya’nın 2. Çağı’nı anlatıyor.
Dizi prodüksiyona harcanan geniş bütçenin hakkını veriyor ve izleyiciye görsel bir şölen sunan dizinin sorumluları Amazon'la üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladı ve 3. Sezon için ön çalışmalara başlandı.
Amazon MG Studios televizyon başkanı Vernon Sanders basın açıklamasında dizi ile ilgili şunları söyledi:
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"JD ve Patrick ile bu olağanüstü yolculuğa beş buçuk yıldan uzun bir süre önce başladık ve asla arkamıza bakmadık. Vizyonlarının kapsamı ve ölçeği ve Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin rekor kıran ilk sezonunda elde ettiği muazzam küresel başarı karşısında hayrete düşmeye devam ediyoruz.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin prömiyeri 2022'de Prime Video'da yapılmıştı. Dizinin prömiyeri yapılmadan önce Amazon 2019'da dizinin ikinci sezon onayını aldığını duyurmuştu.
Yeni açıklamaya göre ise 2. sezonun bu yıl içinde yayınlanması bekleniyor. 2. sezonun detaylarını sabırsızlıkla bekliyoruz.
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