Tarihin En Pahalı Dizisi Unvanına Sahip 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 2. Sezonu Bu Yıl Geliyor!

'Prime Video müşterilerinin, JD ve Patrick'in ikinci sezon ve sonrasında inşa etmeye devam ettikleri destansı macera ve tehlikelerle dolu dramayı deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz. Doğal olarak stüdyo olarak, harika hikaye anlatıcılığına olan tutkularını sürdüren bu parlak yaratıcı beyinlerle olan anlaşmamızı uzatmaktan büyük heyecan duyuyoruz.'