Matt Damon, Yönetmen Edward Berger'in Yeni Filminin Geliştirme Aşamasında Olduğunu İtiraf Etti!

Hollywood'un yıldızı Matt Damon, yönetmen Edward Berger'ın yeteneklerini ve vizyonunu büyük bir takdirle karşılıyor. Damon, Berger'ın 'All Quiet on the Western Front' adlı filmdeki başarısını övüyor ve onun sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda önemli fikirlere sahip biri olduğunu vurguluyor. Berger ile birlikte çalışma fırsatını heyecanla beklediğini dile getiren Damon, bu doğrultuda çaba harcadığını belirtiyor.

Ancak, işin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu da ifade eden Damon, umut ediyor ki projenin başarılı olacağına inanıyor. Hollywood'un bu potansiyel iş birliği, sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Gözler, Berger ve Damon'un sinema dünyasına katacağı yeni eserlerde.