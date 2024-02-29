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Matt Damon, Yönetmen Edward Berger'in Yeni Filminin Geliştirme Aşamasında Olduğunu İtiraf Etti!

Matt Damon, Yönetmen Edward Berger'in Yeni Filminin Geliştirme Aşamasında Olduğunu İtiraf Etti!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 14:21

Matt Damon, hayranları için heyecan verici bir haberle gündemi salladı! Bourne serisinin yeni bir filmi üzerinde çalışmaların başladığını doğruladı. Kasım ayından bu yana projenin yönetmeni olarak Edward Berger'in adı geçiyor ve geçtiğimiz hafta Damon, Berger'in yeni film için hazırlıkların ilk aşamalarında olduğunu onayladı. Dahası, hafıza kaybı yaşayan aksiyon yıldızı olarak geri dönmeye ilgi duyduğunu belirtti. Bu, Bourne serisinin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme ve yeni maceralar için sabırsızlanmalarını sağlıyor!

Kaynak: https://www.nme.com/news/film/matt-da...
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Matt Damon, Edward Berger'ın yönetmenlik yeteneklerini övüyor ve iş birliği için heyecanla bekliyor

Matt Damon, Edward Berger'ın yönetmenlik yeteneklerini övüyor ve iş birliği için heyecanla bekliyor

Hollywood'un yıldızı Matt Damon, yönetmen Edward Berger'ın yeteneklerini ve vizyonunu büyük bir takdirle karşılıyor. Damon, Berger'ın 'All Quiet on the Western Front' adlı filmdeki başarısını övüyor ve onun sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda önemli fikirlere sahip biri olduğunu vurguluyor. Berger ile birlikte çalışma fırsatını heyecanla beklediğini dile getiren Damon, bu doğrultuda çaba harcadığını belirtiyor.

Ancak, işin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu da ifade eden Damon, umut ediyor ki projenin başarılı olacağına inanıyor. Hollywood'un bu potansiyel iş birliği, sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Gözler, Berger ve Damon'un sinema dünyasına katacağı yeni eserlerde.

Damon'ın geleceği belirsiz: Bourne serisinin devamı hakkında soru işaretleri devam ediyor!

Damon'ın geleceği belirsiz: Bourne serisinin devamı hakkında soru işaretleri devam ediyor!

53 yaşındaki Damon, artık karakteri inandırıcı bir şekilde oynama konusunda endişeler taşıdığını kabul ediyor. Bourne serisinin beş filmini geride bırakan Damon, 2002'de başlayarak CIA suikastçısı Bourne'u dört kez canlandırdı. Ancak, 2012'de Jeremy Renner'ın yeni karakter Aaron Cross'u oynadığı Bourne Mirası'nda yer almadı. 2016 yapımı Jason Bourne'da geri döndü.

Universal'da erken aşamada olduğu söylenen altıncı Bourne filmi için henüz resmi bir oyuncu kadrosu açıklanmadı. Ancak, senaryo tamamlandıktan sonra Damon'un rolü yeniden üstlenmesi bekleniyor.

Damon, sonraki projeleriyle sinemaseverleri heyecanlandırıyor!

Damon, sonraki projeleriyle sinemaseverleri heyecanlandırıyor!

Damon, Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminde Emily Blunt ve Cillian Murphy ile birlikte General Leslie Groves'i canlandırdı. Yaklaşan projeleri arasında Ethan Coen'in Margaret Qualley'li Sürükleme Bebekleri ve uzun zamandır arkadaşı Ben Affleck'in yönettiği Animals adlı gerilim filmi bulunuyor.

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