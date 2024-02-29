Matt Damon, Yönetmen Edward Berger'in Yeni Filminin Geliştirme Aşamasında Olduğunu İtiraf Etti!
Matt Damon, Yönetmen Edward Berger'in Yeni Filminin Geliştirme Aşamasında Olduğunu İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.nme.com/news/film/matt-da...
Matt Damon, hayranları için heyecan verici bir haberle gündemi salladı! Bourne serisinin yeni bir filmi üzerinde çalışmaların başladığını doğruladı. Kasım ayından bu yana projenin yönetmeni olarak Edward Berger'in adı geçiyor ve geçtiğimiz hafta Damon, Berger'in yeni film için hazırlıkların ilk aşamalarında olduğunu onayladı. Dahası, hafıza kaybı yaşayan aksiyon yıldızı olarak geri dönmeye ilgi duyduğunu belirtti. Bu, Bourne serisinin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme ve yeni maceralar için sabırsızlanmalarını sağlıyor!
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