Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın Yer Aldığı 'Dune: Part Two' Gişede Açılış Rekoru Kırdı!
Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın Yer Aldığı 'Dune: Part Two' Gişede Açılış Rekoru Kırdı!
Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Part Two' filmi gişede beklentinin üzerine çıktı.
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Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı bu yılın en çok beklenen filmlerinden 'Dune: Part Two' geçtiğimiz hafta görücüye çıktı.
Oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'un oturduğu filmin oyuncu kadrosuna Anya Taylor-Joy'un Alia Atreides rolüyle dahil olması epey ses getirmişti.
Geçtiğimiz hafta vizyona girmeden önce Türkiye prömiyerine Zeynep Bastık'ın davet edilmesi de sosyal medyada gündem oldu.
'Dune: Part Two' ABD'de vizyona girdiği ilk hafta sonunda gişede 81.5 milyon dolar hasılata ulaşarak görkemli bir açılış yaptı.
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Biletler ön satışa açılmadan önce 60-70 milyon bandında açılış yapacağı düşünülen film, Biletler ön satışa çıktığında 70-75 milyon banında çıktı.
Taylor Swift'in konser filmi “The Eras Tour”dan bu yana en büyük açılışı yapan 'Dune: Part Two' beklentilerin üzerine çıkarak 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.
'Dune: Part Two' filminin şimdiden elde ettiği bu başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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