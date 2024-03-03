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Aksiyon Dolu Sahneleriyle Adrenalininizi Tavan Yaptıracak Birbirinden Heyecanlı Çatışma Filmleri

Aksiyon Dolu Sahneleriyle Adrenalininizi Tavan Yaptıracak Birbirinden Heyecanlı Çatışma Filmleri

Sinema
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 16:02

Justus D. Barnes'ın 1903 yapımı ' The Great Train Robbery' filminin sonunda tabancasını doğrudan kameraya doğru ateşlemesinden bu yana, film yapımcıları silah şiddetinin şiirselliğine vurulmuşlardır. Gangster filmleri ve westernler 1930'larda en popüler film türlerinden ikisi haline geldiğinde, silahlı çatışma sinemanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi; izleyiciler jenerik akmadan önce iyi adamlarla kötü adamların birbirlerine ateş ettiğini görmek istiyordu. 1995'te Michael Mann, suç destanı 'Heat 'te tüm çatışmaları sona erdirmek için çatışmayı serbest etti. Film o kadar gerçekçiydi ki 1997'de ağır zırhlı birkaç banka soyguncusu Kuzey Hollywood'u savaş alanına çevirdiğinde gazeteciler hemen Mann'ın filmine atıfta bulundular. Mann'ın klasiğini anarken, beyaz perdenin en unutulmaz çatışmalarından bazılarına bir göz atalım.

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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24. Hold the Dark (2018)

24. Hold the Dark (2018)

IMDb: 5.6

Alaska'nın Keelut kasabasında, bir Yupik kabilesi üyesi olan Cheeon, evine barikat kurarak barışçıl bir şekilde gitmeye niyetli olmadığını gösterir. Polis şefi Donald Marium, onu öldürmek istemez ancak Cheeon'la aralarında geçen kısa bir konuşma, şiddet olaylarının yaşanacağını doğrular. Marium, yardımcılarına emir vermek için uzaklaşırken, Cheeon'un makineli tüfekle saldırmasıyla polis gücü tehlikeye girer. Jeremy Saulnier'in 'The Wild Bunch'taki sahneye saygı duruşunda bulunarak, filmdeki çatışma kaçınılmaz hale gelir ve Cheeon'un ayakta kalan son adam olma ihtimali artar. Bu liste, John Woo'nun çeşitli filmlerini içerebilirdi ancak John Woo'yu, Hollywood'un dikkatini çekmesini sağlayan kilise çatışmasıyla anarken, film yapımcısının edebi duyarlılıklarına vurgu yapılır.

23. Bad Boys II (2003)

23. Bad Boys II (2003)

IMDb: 6.6

'Bad Boys II,' Michael Bay'ın 'Pearl Harbor'ın PG-13 tasvirine eleştiri getirenlere yanıtı olarak R dereceli kargaşayı benimsemiş bir devam filmidir. Film, gangsterlerin ve polislerin muhteşem bir çatışmasıyla başlar, spiral otopark rampasında başlayıp Miami'nin sokaklarında savaş alanına dönüşür. Bu çılgın aksiyon sahnesi, nefes kesici hızıyla sizi 'Heat' ten 'Black Hawk Down' a birkaç saniyede sürükler ve gözlerinizi ekrana kilitlemenize neden olur.

22. The Killer (2023)

22. The Killer (2023)

IMDb: 6.7

Bu liste John Woo'nun 'Bullet in the Head', 'A Better Tomorrow II' ve 'Face/Off' filmlerini de kapsayabilirdi, ancak biz diğer filmlere de yer bırakarak Woo'yu, iyi ya da kötü, Hollywood'un dikkatini çekmesini sağlayan kilise çatışmasıyla kapatacağız. Bazı eleştirmenler bu savaş sahnesini 'Hard Boiled 'daki hastane sahnesine tercih edeceklerdir çünkü bu film yönetmenin operatik duyarlılıklarına daha uygundur. ''The Killer', Ah Johng'un (Chow Yun-fat) bu kez kurtulacağı umuduyla tekrar tekrar izlediğimiz büyük bir trajedidir.

21. The Long Riders (1980)

21. The Long Riders (1980)

IMDb: 6.9

Northfield, Minnesota'daki banka soygunu gerçek hayatta James-Younger çetesi için iyi gitmedi ama muhtemelen Walter Hill'in kanlı western filmi 'The Long Riders 'da çektiği kadar güzel bir şekilde çarpıtılmamıştır. Acımasız bir zarafet sahnesi: beceriksiz soygun hassas bir şekilde sahneleniyor (en önemlisi bir iş yerinin pencerelerinden ağır çekim atlı bir hücum), ancak kurşunlar haydutların vücutlarına dağınık bir şekilde gömülüyor. Genişletilmiş MPAA derecelendirme sistemiyle Hill'in şiddet için X derecesi alma konusunda (çok fazla) endişelenmesine gerek kalmadı. Garip olan şu ki, bu film 'The Wild Bunch' ya da 'Unforgiven' gibi revizyonist bir western değil; bir kurşunun ete neler yapabileceğinin farkında olan klasik bir oater.

20. State of Grace 1990

20. State of Grace 1990

IMDb: 7.2

Phil Joanou'nun küçümsenmeyecek gangster filminde Sean Penn, acımasız çete reisini (Ed Harris) alt etmek için eski Hell's Kitchen çetesine sızan gizli bir polisi canlandırıyor. Penn'in en yakın çocukluk arkadaşı (Gary Oldman) çetenin lideri tarafından öldürülünce, Penn onların barında ortaya çıkar ve ateş açar. Joanou ve usta görüntü yönetmeni Jordan Cronenweth çatışmayı ağır çekimde yakalarken, Ennio Morricone'nin dokunaklı müziği bize filmin nihayetinde göstermediği şeyi anlatır: Penn buradan canlı çıkamayacak.

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19. Exiled (2006)

19. Exiled (2006)

IMDb: 7.2

Johnnie To'nun mafya aksiyon filmi en iyi çalışmalarının netliğinden yoksun, ancak hikâyenin hemen hemen her önemli üyesinin bir kutu Red Bull havada süzülürken birbirini vurduğu gülünç derecede uzun süren ağır çekim çatışmada her şey affediliyor. Yere düştüğünde herkes ölmüş ya da kan kaybından ölmüştür. Bu eylemde sapkın bir onur var. Aslında, To için temalar o kadar alışılmış ki, kendi kendine alay ettiğini düşünmeden edemiyorsunuz. Eğer öyleyse, adam 'Raising Cain' yapmaya hak kazanmıştır.

18. L.A. Confidential (1997)

18. L.A. Confidential (1997)

IMDb: 7.3

Curtis Hanson'ın 'L.A. Confidential'ı tam 138 dakika sürüyor, ancak James Ellroy'un geniş kapsamlı romanını biliyorsanız, filmi ona kıyasla oldukça özlü bulursunuz. Bu tarz farkı, Victory Motel'deki doruk noktasındaki çatışma sahnesinde çok daha belirgindir. Romanda, eylem Exley'in hikayesinin sonuçlarına ikincil bir rol oynar (yani, o kurumsal oyunu oynamayı öğrenir ve Dudley Smith'i mahkûm etmek için yeterince delile sahip olur). Ancak filmde durum farklı; neredeyse bir batı filmi gibidir. Exley ve Bud, Smith'i geri dönmesini sağlayana kadar düşmanlarını coşkulu bir şekilde alt ederler.

17. The Professionals (1966)

17. The Professionals (1966)

IMDb: 7.3

'Bu on eder!' Richard Brooks 'Karatahta Ormanı', 'Karamazov Kardeşler' ve 'Soğukkanlılıkla' gibi çok ciddi filmler yapma eğilimindeydi ama 'Profesyoneller' ile son derece tatmin edici, büyük ölçüde geleneksel bir kovboy filmi ortaya çıkarabileceğini kanıtladı. En etkileyici sekans, kiralık katillerin bir grup haydudu öldürmek için bir vadide ölüm kutusu kurmasıdır. Aksiyonda canlandırıcı bir hareketlilik var (ki bu hareketlilik biraz az çekilmiş gibi görünüyor) ve çatışma başladığı gibi bitiyor. Göz kamaştırıcı bir şey.

16. Assault on Precinct 13 (1976)

16. Assault on Precinct 13 (1976)

IMDb: 7.3

John Carpenter'ın 'Rio Bravo 'nun şehirli versiyonu, iskelet ekibin kaldığı evi kuşatan çetenin ateş açmasıyla daha yüksek bir vitese geçer. Son derece düşük bir bütçeyle çalışan Carpenter, iç mekânın her yerine patlayıcılar yerleştirir. Görüp görebileceğiniz en sessiz silah sesidir ve kahramanlarımız siper alırken evraklar havada uçuşmaktadır. Neden bu şekilde çekildiğini belki biliyorsunuzdur ama Carpenter ve oyuncuları bu tehlikeyi çok iyi gösteriyorlar.

15. Open Range (2003)

15. Open Range (2003)

IMDb: 7.4

Kevin Costner 'Kurtlarla Dans' ile En İyi Film ve Yönetmen ödüllerini kazanmış olabilir ama iki sığır çobanının (Costner ve Robert Duvall) acımasız bir toprak baronuyla (Michael Gambon) mücadelesini anlatan bu eski moda film, Costner'ın sinemacı olarak en iyi zamanı. Drama, kasaba halkı zalimlerine karşı savaşmak için ayaklanana kadar kahramanlarımız için (yeni arkadaşları Percy de dahil, Michael Jeter'dan hoş bir kuğu şarkısı performansı) kötü gidiyor gibi görünen zorunlu çatışmaya doğru yol alıyor. Son derece tatmin edici bir film.

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14. The Mission (1999)

14. The Mission (1999)

IMDb: 7.5

Yeniden silahlar ve yürüyen merdivenlerle dolu bir film. Johnnie To'nun ''The Mission'' filmindeki alışveriş merkezi çatışması, beş kişilik mafya koruma ekibi için lojistik bir kâbus ve aksiyon filmi meraklıları için görsel bir ustalık sınıfıdır. Her iki taraf da birinin yanlış hamle yapmasını beklerken, her açı bir şekilde kapatılır. Sonunda, bir hademe çıkmazın ortasına dalar ve pozisyonları ele veren beklenmedik görüntüleri ortaya çıkarır. Birden herkes kendini ayarlar ve çekime başlar. Baştan sona nefes kesici.

13. (Kick-Ȧss 2010)

13. (Kick-Ȧss 2010)

IMDb: 7.6

Eğer Aralık 2009'da Alamo Drafthouse'a gittiyseniz, Hit Girl'ün D'Amico'nun korumalarıyla koridorda girdiği çatışmayı biraz daha yüksek bir puanla değerlendirebilirsiniz çünkü hiçbir şey Slash'in 'November Rain' şarkısının sonundaki epik gitar solosu kadar insanın tüylerini diken diken edemez. Bu, Matthew Vaughn'un filminin test gösterimlerinde kullanılan müzik işaretiydi ve gerçekten harikaydı. Sahne hâlâ harika bir silah oyunu ve bu listedeki yerini kesinlikle hak ediyor, ancak biraz daha yumuşatılmış bir versiyonu da mevcut.

12. Miller's Crossing (1990)

12. Miller's Crossing (1990)

IMDb: 7.7

Leo O'Bannon'ı öldürmeye çalışmak için asla iyi bir zaman yoktur. Johnny Caspar'ın adamları, 'O, Danny Boy' şarkısını dinlerken içki ve cıgaranın tadını çıkaran suç lorduna gizlice yaklaşmaya çalıştıklarında bunu ölümcül bir şekilde öğrenirler. Leo rakibini alt edemeyecek kadar dik kafalı olabilir ama iş vurmaya geldiğinde, kesin bir üstünlüğü vardır. Coen'lerin ayrıntılara verdiği önem (örneğin döşeme tahtalarının arasından sızan duman) izleyicinin duyularını güçlendiriyor; biz de Leo gibi görüyoruz, yani bu işten tek parça halinde çıkmama ihtimalimiz kesinlikle sıfır.

11. Hard Boiled (1992)

11. Hard Boiled (1992)

IMDb: 7.7

Gerçek hayatta büyük bir çatışmanın nasıl gerçekleşeceğine dair kaba bir yaklaşım arıyorsanız, elinizde 'Heat' var. Eğer aşırı stilize bir silahlı çatışma havasındaysanız, onun yerine başka bir şey kabul etmeyin: John Woo'nun 'Hard Boiled 'ı. Woo'nun Peckinpah'dan Minnelli'ye uzanan estetiği, bir hastanenin hareketli bir çatışmanın mekânı haline gelmesiyle bizi gereksiz kan dökme telaşına sürüklüyor. Kurşunların hastanede vızır vızır dolaşmasını istememeniz için bir neden var mı? Woo bunu düşünmüş. Chow Yun-fat bir bebeği kucağına alıp kurşunlara karşılık verdiğinde, film tamamen önemsiz bir şiddet balesine dönüşür. Ceset sayısına rağmen, Woo'nun bir bebeği vurmayacak kadar hümanist olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden başınız dönerek kabul ediyorsunuz.

10. The Untouchables (1987)

10. The Untouchables (1987)

IMDb: 7.8

Herkes Chicago'daki Union İstasyonu'ndaki Odessa Basamaklarındaki çatışmaların mükemmel olduğunu bilir, peki ya Capone'un adamlarının Kanada sınırında boks yapmalarına ne demeli? De Palma western filmlerini şiirsel bir dille anlatmaz, bu yüzden bu film çok keyifli. Bu, Chicago'lu kanun adamlarımızı günü kurtarmak için kelimenin tam anlamıyla at sürmeye zorlayan, yanlış giden bir pusudur. Bir de Ennio Morricone'nin zafer müziği eklenince, film cennete dönüşür.

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9. The Wild Bunch (1969)

9. The Wild Bunch (1969)

IMDb: 7.9

'Canlarına oku, Pike!' Başlıktaki haydutlar için kazanma şansı olmayan bir durumdur ama William Holden'ın Browning M1917'nin arkasına geçip Mapache'nin adamları üzerinde çalışmaya başlamasıyla bir umut ışığı doğar. Bu, belli bir tür kovboy kanun kaçağının vahşi son direnişidir ve savaşmadan yenilmeyeceklerdir. Sam Peckinpah ve kurgucu Louis Lombardo bu sekansı patlayıcı bir mükemmellikte kurgulamış ve kesmiştir; anlamsız bir savaşın çapraz ateşinde yakalanan (ve öldürülen) masum köylülerin çekimlerini nasıl serpiştirdiklerine bakmalısınız.

8. True Romance (1993)

8. True Romance (1993)

IMDb: 7.9

Bazıları, geçmişi trajik silahlı çatışmalarla dolu Ambassador Hotel'de çatışmanın doruk noktasına ulaşmasının ahlaki olup olmadığını sorgulayabilir, ama Tony Scott'ın Quentin Tarantino'nun 'Badlands'inden uyarladığı uyuşturucu konulu suç öyküsü tamamen gerilimi zirveye çıkarmak üzerine kurulu. Bu çatışma sahnesi o kadar etkiliydi ki, Scott bu sahneyi yine mükemmel olan 'Enemy of the State' in sonunda da kullanmıştı.

7. Carlito's Way (1993)

7. Carlito's Way (1993)

IMDb: 7.9

De Palma'nın 'Carlito's Way'ndaki Grand Central İstasyonu çatışması, ustasının eserlerindeki en gerilimli sekans olabilir. Carlito'nun (Al Pacino) Manhattan'dan kaçıp kız arkadaşı Gail'le (Penelope Ann Miller) Karayipler'de yasal bir hayat kurabilmesi için, intikam peşindeki haydutlarla mücadele etmesi gerekmektedir. Carlito, istasyonun yürüyen merdiven sistemini gizlice kullanarak muhtemel suikastçılarının peşine düşer. Onları teker teker haklar ama tam kurtulduğunu düşünürken, Bronx'lu lanet Benny Blanco son hamlesini yapmak zorunda kalır. (İlk perdedeki bar çatışması da oldukça etkileyiciydi.)

6. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

6. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

IMDb: 8.0

 'Butch Cassidy and the Sundance Kid 'in kapanış anlarından başka bir yere bakmayın. Sinema tarihinin tartışmasız en görkemli finalini bir kahkaha repliğiyle başlatıyor ve hüzünlü bir sonu gülümsemeye dönüştürüyor.

5. Rio Bravo (1959)

5. Rio Bravo (1959)

IMDb: 8.0

Üç kanun kaçağı Şerif John T. Chance'i (John Wayne) köşeye sıkıştırmıştır. Altıpatlarını düşürmüştür ve kurşun yağmuruna tutulmadan tüfeğine davranma şansı yoktur. Neyse ki, hızlı düşünen Colorado (Ricky Nelson) ve korkusuz Feathers (Angie Dickinson), Colorado'nun tüfeği Duke'a fırlatmasına yetecek kadar uzun süre silahlı adamların dikkatini dağıtır. Bu, son altmış bir yıldır taklit edilen ve saygı gösterilen ikonik bir silahlı çatışma olayıdır.

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4. Taxi Driver (1976)

4. Taxi Driver (1976)

IMDb: 8.2

Travis Bickle'ın ilginç macerası, genç hayat kadını Iris'i kurtarmak için Sport'un köhne genelevine girmesiyle sona erer. Bickle'ın alışılmadık süslü yaylı kılıfıyla bile, bu kare şok edici derecede gerçekçi duruyor. Travis'in ilerleyişini durdurmaya çalışan Sport'un uşaklarından birinin eli vuruluyor ki bu, en basit ifadeyle, 1970'lerin sinemaseverlerinin görmeye alışık olmadığı bir şeydi. Bu an, 'Bonnie ve Clyde 'daki kafa vuruşundan sonra beyazperde şiddetinde bir sonraki önemli adım olarak görülebilir.

3. Heat (1995)

3. Heat (1995)

IMDb: 8.3

Michael Mann'ın polis ve soygun başyapıtının kaotik merkezi, sahnenin en dikkat çekici özelliğine kadar bir planlama zaferidir: Los Angeles şehir merkezinde yankılanan ağır kalibreli silah seslerinin sağır edici sesi. Plan, prodüksiyon sonrası gürültüyü yumuşatmaktı, ancak Mann duyduklarından hoşlanmadı. Çatışmanın titizlikle kurgulanmış çekimleri sırasında sesin yerinde kaydedilmesini istemişti. Filmi en iyi standart yapan özel formülü buydu. Şans gerçekten de tasarımın kalıntısıdır.

2. Scarface (1983)

2. Scarface (1983)

IMDb: 8.3

Brian De Palma'nın Howard Hawks'ın ' Scarface 'inin çılgınca etkileyici güncellemesinde, kafayı bulmuş Tony Montana (Al Pacino) 'küçük dostu' (M203 bomba atarla modifiye edilmiş bir Colt M161 makineli tüfek) ile ortalığı kasıp kavuruyor. Bu, iktidarsız bir canavarın kanlı bir patlamasıdır ve katliamın tadını rahatça çıkarabilirsiniz çünkü değerli hiç kimse zarar görmüyor. De Palma, Pacino'nun elini yanlışlıkla kızgın bir silah namlusunun üzerine koymasıyla onu birkaç günlüğüne kaybetmiş, bu da yönetmene ve ziyaretçi dostu Steven Spielberg'e çatışmayı sayısız yaratıcı yolla örtbas etme imkânı vermiştir.

1. Inglourious Basterds (2009)

1. Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8.4

Quentin Tarantino Meksika çatışmalarını seviyor ama 'Inglourious Basterds 'daki taverna çatışmasından daha karmaşık bir çapraz ateş sahnelememişti. Filmin görev başındaki adamlar üzerine kurulu yapısıyla, yıldız oyuncu kadrosunun çoğunun yer alacağı büyük bir operasyona hazırlanıyoruz ama QT, Teğmen Hicox (Michael Fassbender) ve adamlarının bu daracık meyhanede Nazi askerlerinin şüphesini çekmesiyle beklenmedik bir sürpriz gerçekleştiriyorlar. Bu işin tek bir yolu var ve herkes öldürüldükten sonra hala havada bir kan buğusu kalacak kadar hızlı bir şekilde bu sonuca varıyor.

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