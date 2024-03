Aksiyon Dolu Sahneleriyle Adrenalininizi Tavan Yaptıracak Birbirinden Heyecanlı Çatışma Filmleri

IMDb: 6.7

Bu liste John Woo'nun 'Bullet in the Head', 'A Better Tomorrow II' ve 'Face/Off' filmlerini de kapsayabilirdi, ancak biz diğer filmlere de yer bırakarak Woo'yu, iyi ya da kötü, Hollywood'un dikkatini çekmesini sağlayan kilise çatışmasıyla kapatacağız. Bazı eleştirmenler bu savaş sahnesini 'Hard Boiled 'daki hastane sahnesine tercih edeceklerdir çünkü bu film yönetmenin operatik duyarlılıklarına daha uygundur. ''The Killer', Ah Johng'un (Chow Yun-fat) bu kez kurtulacağı umuduyla tekrar tekrar izlediğimiz büyük bir trajedidir.