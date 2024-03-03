Aksiyon Dolu Sahneleriyle Adrenalininizi Tavan Yaptıracak Birbirinden Heyecanlı Çatışma Filmleri

IMDb: 6.9

Northfield, Minnesota'daki banka soygunu gerçek hayatta James-Younger çetesi için iyi gitmedi ama muhtemelen Walter Hill'in kanlı western filmi 'The Long Riders 'da çektiği kadar güzel bir şekilde çarpıtılmamıştır. Acımasız bir zarafet sahnesi: beceriksiz soygun hassas bir şekilde sahneleniyor (en önemlisi bir iş yerinin pencerelerinden ağır çekim atlı bir hücum), ancak kurşunlar haydutların vücutlarına dağınık bir şekilde gömülüyor. Genişletilmiş MPAA derecelendirme sistemiyle Hill'in şiddet için X derecesi alma konusunda (çok fazla) endişelenmesine gerek kalmadı. Garip olan şu ki, bu film 'The Wild Bunch' ya da 'Unforgiven' gibi revizyonist bir western değil; bir kurşunun ete neler yapabileceğinin farkında olan klasik bir oater.