Aksiyon Dolu Sahneleriyle Adrenalininizi Tavan Yaptıracak Birbirinden Heyecanlı Çatışma Filmleri
Justus D. Barnes'ın 1903 yapımı ' The Great Train Robbery' filminin sonunda tabancasını doğrudan kameraya doğru ateşlemesinden bu yana, film yapımcıları silah şiddetinin şiirselliğine vurulmuşlardır. Gangster filmleri ve westernler 1930'larda en popüler film türlerinden ikisi haline geldiğinde, silahlı çatışma sinemanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi; izleyiciler jenerik akmadan önce iyi adamlarla kötü adamların birbirlerine ateş ettiğini görmek istiyordu. 1995'te Michael Mann, suç destanı 'Heat 'te tüm çatışmaları sona erdirmek için çatışmayı serbest etti. Film o kadar gerçekçiydi ki 1997'de ağır zırhlı birkaç banka soyguncusu Kuzey Hollywood'u savaş alanına çevirdiğinde gazeteciler hemen Mann'ın filmine atıfta bulundular. Mann'ın klasiğini anarken, beyaz perdenin en unutulmaz çatışmalarından bazılarına bir göz atalım.
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