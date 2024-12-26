ÖTV'siz Araç Satışında Yeni Şartlar Neler? 1 Ocak 2025'ten İtibaren ÖTV Muafiyetinde Yeni Dönem Başlıyor

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilir. Bu kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabilir.

Engelli birey 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireyleri bu aracı kullanma hakkına sahip olabilir. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabilir. Son olarak, ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu olmadığı takdirde ise anne ya da babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir.