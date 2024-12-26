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ÖTV'siz Araç Satışında Yeni Şartlar Neler? 1 Ocak 2025'ten İtibaren ÖTV Muafiyetinde Yeni Dönem Başlıyor

ÖTV'siz Araç Satışında Yeni Şartlar Neler? 1 Ocak 2025'ten İtibaren ÖTV Muafiyetinde Yeni Dönem Başlıyor

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 18:32

Son dönemlerde kamuoyunda konuşulan engelli vatandaşlara ÖTV'siz araç satışına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. TBMM'de görüşülen teklifle birlikte artık engelli bireylerin araç sahibi olabilmeleri hususunda bazı kısıtlama ve şartlar getirildi.

Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV muafiyeti kimleri kapsıyor? Hepsinin cevabı bu içeriğimizde!

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ÖTV'siz Engelli Araç Şartları Neler?

ÖTV'siz Engelli Araç Şartları Neler?

TBMM'de onaylanan kararla birlikte, malul ve engelli bireylerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirleme konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte engelliler araçlarını artık 5 yıl değil, 10 yılda bir değiştirilebilecek. Ayrıca bu 10 yıl boyunca araç satılamayacak. Bunlara ek olarak, engellilerin satın alacakları ÖTV'siz araçlarda yüzde 20 oranında yerlilik aranacak. Böylece ithal lüks araçlar engelli aracı kapsamında yer almayacak.

ÖTV Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?

ÖTV Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilir. Bu kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabilir. 

Engelli birey 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireyleri bu aracı kullanma hakkına sahip olabilir. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabilir. Son olarak, ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu olmadığı takdirde ise anne ya da babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir.

ÖTV'siz Engelli Araç Limiti 2025

ÖTV'siz Engelli Araç Limiti 2025

2025 yılı yeniden değerleme oranının duyurulmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanacak üst limit de belli oldu. 2024'te 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limit, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde %43.93'lük bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanmaya başlayacak.

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025

Engelli vatandaşların satın alabileceği araçlar için 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak 2 milyon 290 bin 293 TL’lik üst limit tüm vergiler dahil fiyatları temsil ediyor. Bununla birlikte, engelli vatandaşlar otomotivde yıllık MTV’den de muaf oluyor. 

Yeni limitlerin uygulanabilmesi için az bir süre kaldı. Mevcut fiyatlarla birlikte ÖTV muafiyetli araçlar arasında şöyle seçenekler bulunuyor:

NOT: Fiyatlar değişken olabileceği için bir bayiye gitmeden önce güncel satış listelerini incelemenizde ve bayiyle doğrudan iletişime geçmenizde fayda vardır.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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