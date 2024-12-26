ÖTV'siz Araç Satışında Yeni Şartlar Neler? 1 Ocak 2025'ten İtibaren ÖTV Muafiyetinde Yeni Dönem Başlıyor
ÖTV'siz Araç Satışında Yeni Şartlar Neler? 1 Ocak 2025'ten İtibaren ÖTV Muafiyetinde Yeni Dönem Başlıyor
Son dönemlerde kamuoyunda konuşulan engelli vatandaşlara ÖTV'siz araç satışına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. TBMM'de görüşülen teklifle birlikte artık engelli bireylerin araç sahibi olabilmeleri hususunda bazı kısıtlama ve şartlar getirildi.
Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV muafiyeti kimleri kapsıyor? Hepsinin cevabı bu içeriğimizde!
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ÖTV'siz Engelli Araç Şartları Neler?
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ÖTV Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?
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