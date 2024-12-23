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Motorlu Taşıtlar Vergisine Zam mı Geldi? 2025 MTV Zamlı Tarife ile Birlikte Ne Oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisine Zam mı Geldi? 2025 MTV Zamlı Tarife ile Birlikte Ne Oldu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 11:42

2024 yılının sonlarına yaklaşırken Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ve hangi araçların ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. Bu gelişme üzerine çok sayıda kişi MTV zamlı tarife araştırmasına başladı.

Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisine zam mı geldi? Zamlı tarife ile birlikte ödemeniz gereken 2025 MTV ücreti ne kadar oldu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Geldi mi?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Geldi mi?

Yeni yıla az bir zaman kalmışken 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarındaki artış belli oldu. Yüzde 43,93 oranında yapılan zam tüm araç segmentlerini etkiliyor. Ayrıca araç sahipleri ödemeleri gereken yeni MTV tutarlarını da merak ediyor.

MTV için ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Netleşen zam miktarıyla birlikte farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV ücretlerini de sizin için derledik👇

MTV için ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Netleşen zam miktarıyla birlikte farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV ücretlerini de sizin için derledik👇

0-1300 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?

0-1300 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?

1. Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar olan araçlar:

1-3 yaş: 4.835 TL

4-6 yaş: 3.372 TL

2. Taşıt değeri 180.600-316.400 TL arası olan araçlar: 

1-3 yaş: 5.313 TL

4-6 yaş: 3.707 TL

3. Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri olan araçlar:

1-3 yaş: 5.803 TL

4-6 yaş: 4.042 TL

1301-1600 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?

1301-1600 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?

1. Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar olan araçlarda:

1-3 yaş: 8.421 TL

4-6 yaş: 6.314 TL

2. Taşıt değeri 180.600-316.400 TL arası araçlarda:

1-3 yaş: 9.267 TL

4-6 yaş: 7.010 TL

3. Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri araçlarda:

1-3 yaş: 10.112 TL

4-6 yaş: 7.577 TL

1601-1800 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?

1601-1800 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?

Taşıt değeri 452.800 TL’yi aşmayan araçlar için tarife: 

1-3 yaş: 16.330 TL

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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