Motorlu Taşıtlar Vergisine Zam mı Geldi? 2025 MTV Zamlı Tarife ile Birlikte Ne Oldu?

2024 yılının sonlarına yaklaşırken Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ve hangi araçların ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. Bu gelişme üzerine çok sayıda kişi MTV zamlı tarife araştırmasına başladı.

Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisine zam mı geldi? Zamlı tarife ile birlikte ödemeniz gereken 2025 MTV ücreti ne kadar oldu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.