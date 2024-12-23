Motorlu Taşıtlar Vergisine Zam mı Geldi? 2025 MTV Zamlı Tarife ile Birlikte Ne Oldu?
Motorlu Taşıtlar Vergisine Zam mı Geldi? 2025 MTV Zamlı Tarife ile Birlikte Ne Oldu?
2024 yılının sonlarına yaklaşırken Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ve hangi araçların ne kadar vergi ödeyeceği belli oldu. Bu gelişme üzerine çok sayıda kişi MTV zamlı tarife araştırmasına başladı.
Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisine zam mı geldi? Zamlı tarife ile birlikte ödemeniz gereken 2025 MTV ücreti ne kadar oldu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Geldi mi?
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MTV için ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Netleşen zam miktarıyla birlikte farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV ücretlerini de sizin için derledik👇
0-1300 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?
1301-1600 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?
1601-1800 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar İçin 2025 MTV Tutarı Ne Oldu?
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