Euro NCAP Testinde 5 Yıldız Alan İlk Otomobil: Renault Laguna II'nin Hikayesi

Teknoloji ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Yeni teknolojiler gelecek teknolojilerin önünü açarken, otomotiv sektöründe de bu kuralın aynen geçerli olduğunu gösteren birçok örnekle karşılaşıyoruz.

Bir otomobilin başarısı diğer markaları da harekete geçirdiği için sektördeki kalite standardı haliyle yükseliyor. Bugünkü içeriğimizin ana kahramanı olan Renault Laguna II, özellikle güvenlik konusunda öncül otomobillerden biri. Peki, onu bu kadar özel kılan neydi? Gelin, birlikte öğrenelim!