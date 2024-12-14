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Acemi Şoförler Buraya: Araba Sürerken En Sık Yapılan Hatalar

Acemi Şoförler Buraya: Araba Sürerken En Sık Yapılan Hatalar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 11:19

Ehliyeti yeni aldığınız ve pratik konusunda eksiklerinizin olduğu acemilik döneminde birçok hata yapabilirsiniz. Bunlar oldukça doğal. Zira kimse ilk günden usta şoför olmuyor. Trafiğe çıktıkça ve deneyim kazandıkça daha iyi araba sürmeye başlıyorsunuz.

Biz de acemilik döneminde araba sürerken sık yapılan hataları derlemek istedik. Belki bunlara bakıp ''Aaaa evet, ben de yapıyordum bu hatayı'' diyebilirsiniz. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan sıralamaya başlayalım!

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1. Geç sinyal vermek

1. Geç sinyal vermek

Sinyal vermek, trafikte nefes almak gibidir; asla unutulmaması gerekir. Ancak acemi şoförlerin yaptığı bir hata var: Sinyali son saniyede vermek! Neredeyse sinyal vermeyi unutmak kadar büyük bir hatadır bu. 

Sinyal verip hemen dönüş yapmayın. En azından belli bir süre öncesinden sinyal verin ki arkanızdaki araba nereye gideceğinizi anlayıp ona göre hazırlığını yapsın.

2. İki ayakla araba kullanmak

2. İki ayakla araba kullanmak

Otomatik vites araba kullanan kişilerde görülen bir davranış bu. Bazı kişiler, iki ayağıyla arabayı daha rahat kullanacağını düşünüyor. Ancak bu son derece yanlış bir düşünce. Zira haberlerde gördüğümüz ''Frenle gazın yerini karıştırdı ve araç bir dükkana daldı'' haberlerinin çoğunda bu hata yatıyor. 

Siz siz olun, otomatik vites arabaları tek ayakla kullanın. Bu size ehliyet kurslarında anlatılıyor fakat yine de ehliyeti aldıktan sonra iki ayakla kullanmaya çalışanlar mevcut. Bu yüzden tekrardan bir hatırlatma yapmak istedik.

3. Arkada araba var diye stres olmak

3. Arkada araba var diye stres olmak

Arkadan bir araba korna çalınca veya selektör verince panik olabiliyorsunuz. Olmayın. Direksiyon başında her zaman sakin kalmaya çalışın. Acele ederseniz kaza yaparsınız. Arkanızda bir araba size selektör veriyorsa panik yapmayın. Önce müsaitliği kontrol edin ve müsaitlik durumunuza göre hareket edin.

4. Lastik kontrolü yapmamak

4. Lastik kontrolü yapmamak

Bunu çoğu şoför yapmıyor fakat lastik kontrolünü bir alışkanlık haline getirmekte fayda var. Yola çıkmadan önce lastiklerinizin havasına yüzeysel de olsa bakmaya gayret edin.

5. Karşıdan araba gelince panik olmak

5. Karşıdan araba gelince panik olmak

Özellikle çift yönlü dar alanlarda bu sorun yaşanabiliyor. Karşıdan bir araba gelince sanki çarpışacakmışsınız hissine kapılabiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken, önünüzde bir araba varsa, onun ilerlediği hizadan ilerlemek. 

Eğer o rahat bir şekilde geçiyorsa siz de geçebilirsiniz. Elbette arabalar arası fark olabilir, siz geniş bir SUV sürerken, öndeki araç daha küçük olabilir. Buna da dikkat etmenizde fayda var. 

Eğer ''Benim araba buradan geçmeyebilir, karşıdan gelen araçla sıkıntı yaşayabilirim'' diye düşünüyorsanız acele etmeyin. Arabanızı yavaşlatıp biraz sağa yanaşın, karşıdan gelen araç geçince siz yolunuza devam edin.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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