Acemi Şoförler Buraya: Araba Sürerken En Sık Yapılan Hatalar

Ehliyeti yeni aldığınız ve pratik konusunda eksiklerinizin olduğu acemilik döneminde birçok hata yapabilirsiniz. Bunlar oldukça doğal. Zira kimse ilk günden usta şoför olmuyor. Trafiğe çıktıkça ve deneyim kazandıkça daha iyi araba sürmeye başlıyorsunuz.

Biz de acemilik döneminde araba sürerken sık yapılan hataları derlemek istedik. Belki bunlara bakıp ''Aaaa evet, ben de yapıyordum bu hatayı'' diyebilirsiniz. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan sıralamaya başlayalım!