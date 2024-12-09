Elektrikli Otomobil Almayı Düşünenlerin Aklındaki O Soru: Şu An Doğru Zaman mı?
Elektrikli Otomobil Almayı Düşünenlerin Aklındaki O Soru: Şu An Doğru Zaman mı?
Elektrikli otomobiller yeni bir teknoloji olmasa da yeni yaygınlaşmaya başladığı için hala bu konuda birçok kafa karışıklığı ve önyargı mevcut. Bazıları ''Elektrikli araba şu anda alınmaz, biraz daha beklemek lazım'' diye düşünürken, bazıları ''Hemen almak lazım, teknolojiye ayak uydurmamız en doğrusu'' diye düşünüyor. Peki, hangi taraf haklı? Bu içeriğimizde her iki fikri de ele alacağız. Hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak, ''Şu anda elektrikli araç almak doğru değil'' görüşüyle başlayalım. Bunu söyleyen kişilerin kendince haklı sebepleri var. Zira her yeni çıkan elektrikli araç, bir öncekinden daha fazla fonksiyona sahip olabiliyor ve daha uzun bir menzil imkanı da sunabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıldıkça azalan batarya ömrü ve bununla beraber ikinci el değerinin düşmesi de cabası... Hatırlarsanız, bir ara 250 kilometre menzilli araçları alanlar vardı, şimdilerde ise bu menziller çok daha fazla arttı. Dolayısıyla düşük menzilli araçlar biraz gözden düştü.
Ülkemizde otomobiller oldukça pahalı olduğu için ikinci el değerinin bu derece düşmesi insanların gözünde büyük bir eksi. Bu yüzden, ''Elektrikli araç piyasasının biraz daha gelişmesini beklemek daha mantıklı'' diyenlere hak vermemek elde değil.
Bir de elektrikli araçları şarj etme süresi var. Bazıları hala bu sürenin çok uzun olduğunu ve elektrikli araçların 5 dakikada şarj olabilecek düzeye gelmesi gerektiğini düşünüyor. Sonuçta zaman hepimiz için önemli.
Olayın bir de şarj istasyonu boyutu var. Elektrikli araçlar için hizmete sunulan şarj istasyonlarının sayısı giderek artıyor. Ancak bu istasyonların hala yeterince yaygın olmadığını düşünenler mevcut. Bu tip faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda, ''Elektrikli otomobillerin bizim ülkemizde biraz daha oturması lazım'' cümlesi ağzımızdan ister istemez çıkıveriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de ''Teknoloji çıktığı gibi almak lazım. Nasılsa sonradan satıp daha iyi versiyonuna geçeriz'' görüşü var. Onlar da kendilerince haklılar. Sonuçta hayat çok hızlı akıyor. Yarın sabaha bile ne olacağımız belli değil. Böyle belirsiz bir ortamda bazı kişiler beklerken bazıları teknolojinin tadını çıkarmayı tercih ediyor.
Bence elektrikli otomobillerin bizim ülkemizde rahat bir şekilde alınabilmesi için hala biraz daha zamana ihtiyaç var. Zamanla daha uzun menzil imkanı sunan, daha kısa sürede şarj edilebilen modeller gelecektir. Ayrıca o zamana kadar şarj istasyonları da daha fazla yaygınlaşacaktır. Fakat bu, şu anda elektrikli araba almanın tamamen mantıksız olduğu anlamına gelmiyor elbette.
Zira şu anda bile piyasada çok güzel elektrikli otomobiller bulunuyor. Bütçeniz elverdiği takdirde alıp seve seve kullanabilirsiniz. Başkalarının düşüncesiyle hareket etmektense bu noktada kalbinizin sesini dinleyebilirsiniz.
Peki, sizce şu anda elektrikli otomobil alınır mı? Yorumlara buyurun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın