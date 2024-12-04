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Jaguar'ın Yeni Tanıttığı Elektrikli Konsept Arabası Type 00 Dillere Fena Düştü!

Jaguar'ın Yeni Tanıttığı Elektrikli Konsept Arabası Type 00 Dillere Fena Düştü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 00:27

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Ünlü otomobil devi Jaguar, son zamanlarda yaptığı hamlelerle gündemden bir türlü düşmüyor. Önce ikonik logosunu değiştirerek sosyal medyadan büyük tepki toplayan firma, yeni tanıttığı elektrikli konsept arabayla da sosyal medyadan nasibini aldı. Reklam kampanyası ve marka kimliğinde yaptığı köklü değişiklikler sebebiyle Jaguar'a yoğun eleştiriler gelirken, yeni tanıtılan Jaguar Type 00 adlı konsept arabası sosyal medyada tartışma yarattı.

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Geçtiğimiz günlerde yeni logosunu ve marka kimliğini paylaşan Jaguar, Type 00 isimli elektrikli konsept otomobilini tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde yeni logosunu ve marka kimliğini paylaşan Jaguar, Type 00 isimli elektrikli konsept otomobilini tanıttı.

Hatırlarsanız, markanın yeni logosu oldukça tepki almıştı👇

Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bu araç sosyal medyada büyük bir tartışma konusu olurken, aracın tasarımını diline dolayan bazı Twitter (X) kullanıcıları mizahşörlüğünü konuşturdu.

Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bu araç sosyal medyada büyük bir tartışma konusu olurken, aracın tasarımını diline dolayan bazı Twitter (X) kullanıcıları mizahşörlüğünü konuşturdu.

Öncelikle yeni tanıtılan bu konsept otomobile kısaca bir göz atalım👇

Şimdi de sosyal medyadan gelen tepkilere bakalım👇

Şimdi de sosyal medyadan gelen tepkilere bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

''Jaguar ruhunu falan mı sattı?''

''Jaguar ruhunu falan mı sattı?''
twitter.com

''Adı 'Jaguar Type 00'. Arabanın satacağı miktarı düşünerek adını 00 koymuşlar.''

''Yaklaşık iki haftalık bir yaşam desteğinden sonra Jaguar bu sabah resmen öldü. Sessizlik lütfen. Bir efsaneyi kaybettik.''

''Yaklaşık iki haftalık bir yaşam desteğinden sonra Jaguar bu sabah resmen öldü. Sessizlik lütfen. Bir efsaneyi kaybettik.''
twitter.com
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Peki, siz Jaguar'ın bu değişimini nasıl buldunuz? Sizce eleştirileri hak ediyor mu? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Alamayacaklar ama kötülemişler

Rıza R Akın

yine ülkemde bugün zenginin malı züğürdün gırtlağına kadar yordu

Mutlu Binboğa

dikkat ettiyseniz eleştrileri yapanların hepsi erkek. olum pembe diye mi arabayı gömdünüz hemen. siyah modeli de gayet güzel durur bence bu modelde.