Kasım Ayında En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu: Fiat Egea Bir Kez Daha Zirvede!
Kasım Ayında En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu: Fiat Egea Bir Kez Daha Zirvede!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Kasım 2024'te en çok satılan otomobilleri gösteren pazar verilerini yayımladı. Bu verilere göre, geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri belli oldu. Detaylı satış rakamlarını gösteren bu rapora göre, Fiat Egea Sedan modeli zirvede yer aldı. Egea'yı ise Renault Clio HB modeli takip etti. İşte detaylar...
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), merakla beklenen kasım ayı verilerini açıkladı ve geçtiğimiz ay ülkemizde en çok satılan otomobiller belli oldu.
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan veriler, Kasım 2024'te otomotiv pazarının büyüdüğünü gösteriyor.
Bu verilere göre, Kasım 2024'te yapılan otomobil satışları bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 3,5 artış gösterdi ve 94 bin 595 adet olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,2 artarak 26 bin 499 adet oldu.
Türkiye'de toplam otomobil satışları, 2024'ün Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında artış gösterek 845 bin 530 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet olarak kayıtlara geçti.
Kasım ayı verileriyle birlikte geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller de açıklandı. Listenin zirvesinde 6 bin 399 satış adedi ile Fiat Egea Sedan bulunuyor.
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Renault Clio Hatchback modeli de 5 bin 109 satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor.
Üçüncü sırada ise 4 bin 221 satışla Togg T10X karşımıza çıkıyor.
Kasım ayında en çok satılan otomobiller listesini şurada bulabilirsiniz👇
2024'ün Ocak-Kasım arası dönemde yapılan satış verilerine bakıldığında ise tablo şu şekilde👇
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