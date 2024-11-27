Yan Dikiz Aynasına Farklı Bir Boyut Kazandıran Otomobil Sahibi Goygoyseverlerin Dilinde
Yan Dikiz Aynasına Farklı Bir Boyut Kazandıran Otomobil Sahibi Goygoyseverlerin Dilinde
Söz konusu yaşanan bir probleme geçici çözüm bulmak olunca, bizim insanımızın bir hayli yaratıcı olduğunu söylememiz mümkün. Sosyal medyada gördüğümüz bu otomobil sahibi de bunun en büyük örneklerinden biri. @beken_bey55 adlı Twitter (X) kullanıcısı, yan dikiz aynasının bulunması gereken yere büyük bir ayna koyan bir otomobil sahibini paylaştı. Yan dikiz aynası kavramına farklı bir boyut kazandıran araç sahibi goygoycuların radarına girdi.
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@beken_bey55 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Twitter (X) hesabı, yolda karşılaştığı çok ilginç bir manzarayı, ''Adam direkt lavabo aynası takmış Samsun-Çarşamba bir kere şaşırt be'' notuyla paylaştı👇
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O paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi👇
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Mizahşörler de anında yetişti👇
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Yemin ederim Ben de tahinli kabak tatlısı zannettim