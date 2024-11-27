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Goygoy
Yan Dikiz Aynasına Farklı Bir Boyut Kazandıran Otomobil Sahibi Goygoyseverlerin Dilinde

Yan Dikiz Aynasına Farklı Bir Boyut Kazandıran Otomobil Sahibi Goygoyseverlerin Dilinde

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 21:02

Söz konusu yaşanan bir probleme geçici çözüm bulmak olunca, bizim insanımızın bir hayli yaratıcı olduğunu söylememiz mümkün. Sosyal medyada gördüğümüz bu otomobil sahibi de bunun en büyük örneklerinden biri. @beken_bey55 adlı Twitter (X) kullanıcısı, yan dikiz aynasının bulunması gereken yere büyük bir ayna koyan bir otomobil sahibini paylaştı. Yan dikiz aynası kavramına farklı bir boyut kazandıran araç sahibi goygoycuların radarına girdi.

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@beken_bey55 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Twitter (X) hesabı, yolda karşılaştığı çok ilginç bir manzarayı, ''Adam direkt lavabo aynası takmış Samsun-Çarşamba bir kere şaşırt be'' notuyla paylaştı👇

@beken_bey55 kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Twitter (X) hesabı, yolda karşılaştığı çok ilginç bir manzarayı, ''Adam direkt lavabo aynası takmış Samsun-Çarşamba bir kere şaşırt be'' notuyla paylaştı👇
twitter.com

O paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi👇

O paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi👇
twitter.com

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twitter.com
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Mizahşörler de anında yetişti👇

Mizahşörler de anında yetişti👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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derya derya

Yemin ederim Ben de tahinli kabak tatlısı zannettim