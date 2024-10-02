2024 Yılında Ülkemizde En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu: Egea Zirvede!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılının ocak ve eylül ayları arası dönemini kapsayan pazar verilerini yayımladı. Bu verilere göre, ocak ayından eylül ayına kadarki süreçte Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri belli oldu.