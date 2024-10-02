2024 Yılında Ülkemizde En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu: Egea Zirvede!
2024 Yılında Ülkemizde En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu: Egea Zirvede!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılının ocak ve eylül ayları arası dönemini kapsayan pazar verilerini yayımladı. Bu verilere göre, ocak ayından eylül ayına kadarki süreçte Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri belli oldu.
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ODMD verilerine göre, 2024'ün eylül ayında otomotiv pazarı bir önceki yıla göre %11,6'lık bir daralma yaşadı.
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Otomotiv sektörünü dikkatle takip eden kişiler için bu süreçte hangi modellerin çok satıldığı ise büyük bir merak konusuydu.
Raporda belirtilen verilere göre, 2024'ün ocak ve eylül ayları arasında en çok Fiat'ın Egea Sedan modeli satıldı. Fiat Egea %6,29'luk pazar payıyla zirvede yer aldı.
Ocak-Eylül arasında en çok satılan otomobil modellerini ve satış miktarlarını şurada bulabilirsiniz 👇
Eylül ayında en çok satılan ilk 10 otomobil modeli ise şu şekilde 👇
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Eylül ayında kaç adet Togg satıldığına dair herhangi bir veri raporda yer almadı. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'ye göre bunun sebebi, eylülde satılan Togg miktarının ODMD'ye henüz beyan edilmemiş olması.
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