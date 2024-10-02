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2024 Yılında Ülkemizde En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu: Egea Zirvede!

2024 Yılında Ülkemizde En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu: Egea Zirvede!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
02.10.2024 - 15:02

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılının ocak ve eylül ayları arası dönemini kapsayan pazar verilerini yayımladı. Bu verilere göre, ocak ayından eylül ayına kadarki süreçte Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri belli oldu.

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ODMD verilerine göre, 2024'ün eylül ayında otomotiv pazarı bir önceki yıla göre %11,6'lık bir daralma yaşadı.

ODMD verilerine göre, 2024'ün eylül ayında otomotiv pazarı bir önceki yıla göre %11,6'lık bir daralma yaşadı.

Otomotiv sektörünü dikkatle takip eden kişiler için bu süreçte hangi modellerin çok satıldığı ise büyük bir merak konusuydu.

Otomotiv sektörünü dikkatle takip eden kişiler için bu süreçte hangi modellerin çok satıldığı ise büyük bir merak konusuydu.

Raporda belirtilen verilere göre, 2024'ün ocak ve eylül ayları arasında en çok Fiat'ın Egea Sedan modeli satıldı. Fiat Egea %6,29'luk pazar payıyla zirvede yer aldı.

Raporda belirtilen verilere göre, 2024'ün ocak ve eylül ayları arasında en çok Fiat'ın Egea Sedan modeli satıldı. Fiat Egea %6,29'luk pazar payıyla zirvede yer aldı.

Ocak-Eylül arasında en çok satılan otomobil modellerini ve satış miktarlarını şurada bulabilirsiniz 👇

Ocak-Eylül arasında en çok satılan otomobil modellerini ve satış miktarlarını şurada bulabilirsiniz 👇

Rapora göre ilk 10 sıra şu şekilde:

  • 1. Fiat Egea Sedan: 42.314  

  • 2. Renault Clio Hatchback: 34.495

  • 3. Renault Megane Sedan: 29.331  

  • 4. Toyota Corolla: 20.867  

  • 5. Chery Tiggo 8 Pro Max: 19.047  

  • 6. Fiat Egea Cross: 18.009  

  • 7. Chery Tiggo 7 Pro Max: 16.976  

  • 8. Togg T10X: 14.849 (Eylül satışları hariç)

  • 9. Hyundai i20: 14.590  

  • 10. Dacia Duster: 14.575

Kaynak: ODMD Verileri

Eylül ayında en çok satılan ilk 10 otomobil modeli ise şu şekilde 👇

Eylül ayında en çok satılan ilk 10 otomobil modeli ise şu şekilde 👇

  • 1. Renault Clio 4026

  • 2. Fiat Egea Sedan: 3066

  • 3. Renault Megane: 2646

  • 4. Tesla Model Y: 2475

  • 5. Nissan Qashqai: 2231

  • 6. Chery Tiggo 8: 2199

  • 7. Fiat Egea Cross: 1834

  • 8. Hyundai i20: 1818

  • 9. Toyota Corolla: 1717

  • 10. Toyota C-HR: 1696

Kaynak: ODMD Verileri

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Eylül ayında kaç adet Togg satıldığına dair herhangi bir veri raporda yer almadı. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'ye göre bunun sebebi, eylülde satılan Togg miktarının ODMD'ye henüz beyan edilmemiş olması.

Eylül ayında kaç adet Togg satıldığına dair herhangi bir veri raporda yer almadı. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'ye göre bunun sebebi, eylülde satılan Togg miktarının ODMD'ye henüz beyan edilmemiş olması.

Bu konuyla ilgili tweet atan Emre Özpeynirci'nin tahminlerine göre, 2024 Eylül Togg satış verileri en geç cuma günü yayımlanacak 👇

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