Kağıthane'de Korku Dolu Anlar: Alev Alan Araçla Metrelerce İlerledi, Vatandaşlar İmdadına Yetişti!

Kağıthane’de izleyenleri korkutan bir olay meydana geldi. Bir araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve araç bu şekilde metrelerce ilerledi. Araçta bulunan kişiler kendilerini güç bela dışarı atarken, yanan arabaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

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