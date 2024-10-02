Kağıthane'de Korku Dolu Anlar: Alev Alan Araçla Metrelerce İlerledi, Vatandaşlar İmdadına Yetişti!
Kağıthane'de Korku Dolu Anlar: Alev Alan Araçla Metrelerce İlerledi, Vatandaşlar İmdadına Yetişti!
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DHA'nın aktardığına göre olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Caddede seyir halinde ilerleyen araç bir anda yanmaya başladı.
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Alevler kısa sürede aracın alt kısmına yayılırken, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla sürücü arabayı yol kenarında durdurdu. Araçta bulunanlar panikle kendilerini dışarı atarken, alevlere ilk müdahaleyi de çevredeki vatandaşlar yaptı.
Vatandaşların müdahalesi sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede olay yerine yetişen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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