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Kağıthane'de Korku Dolu Anlar: Alev Alan Araçla Metrelerce İlerledi, Vatandaşlar İmdadına Yetişti!

Kağıthane'de Korku Dolu Anlar: Alev Alan Araçla Metrelerce İlerledi, Vatandaşlar İmdadına Yetişti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
02.10.2024 - 11:41

Kağıthane’de izleyenleri korkutan bir olay meydana geldi. Bir araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve araç bu şekilde metrelerce ilerledi. Araçta bulunan kişiler kendilerini güç bela dışarı atarken, yanan arabaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

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DHA'nın aktardığına göre olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Caddede seyir halinde ilerleyen araç bir anda yanmaya başladı.

DHA'nın aktardığına göre olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Caddede seyir halinde ilerleyen araç bir anda yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede aracın alt kısmına yayılırken, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla sürücü arabayı yol kenarında durdurdu. Araçta bulunanlar panikle kendilerini dışarı atarken, alevlere ilk müdahaleyi de çevredeki vatandaşlar yaptı.

Alevler kısa sürede aracın alt kısmına yayılırken, çevredeki vatandaşların uyarmasıyla sürücü arabayı yol kenarında durdurdu. Araçta bulunanlar panikle kendilerini dışarı atarken, alevlere ilk müdahaleyi de çevredeki vatandaşlar yaptı.

Vatandaşların müdahalesi sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede olay yerine yetişen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Vatandaşların müdahalesi sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede olay yerine yetişen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntülerini şuradan izleyebilirsiniz 👇

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