Aslı Gümüşel 'Leydi Di' Galasında 23 Yıllık Eski Eşi Metin Şen'i Yeni Aşkıyla Görünce Sırtını Döndü!
Aslı Gümüşel 'Leydi Di' Galasında 23 Yıllık Eski Eşi Metin Şen'i Yeni Aşkıyla Görünce Sırtını Döndü!
23 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Metin Şen ve Aslı Gümüşel çifti önceki gün 'Leydi Di' filminin galasında karşı karşıya geldi. Snob Magazin'in haberine göre; Aslı Gümüşel, eski eşinin yanında yeni aşkını görünce alana giriş yapmaktan vazgeçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’in eski Başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile sosyetik güzel Aslı Gümüşel 2000 yılının Temmuz ayında Sepetçiler Kasrı’nda yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O günden sonra cemiyet hayatının ünlü çiftleri arasına giren ikilinin ayrılma haberleri de gündeme bomba gibi düşmüştü. Aslı Gümüşel ve Metin Şen 13 Mart 2023 tarihinde boşanmıştı.
Beykoz Adliyesi’nde görülen 15 dakikalık bir duruşmayla yollarını ayıran ikili, boşanmalarının ardından basın açıklaması yapmış ve evliliklerini, yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak medeni şekilde noktaladıklarını duyurmuşlardı.
Ünlü çiftin boşanma protokolü imzaladığı ve buna göre, her ikisinin de tüm mal varlıklarını oğulları Berke ve Batu’nun üzerine yaptığı ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Metin Şen, eski eşine her ay 15 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti.
Gelelim günümüze... Metin Şen, 23 yıllık hayat arkadaşından boşandıktan sonra Seçil Sırmacı ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. O dönemden sonra yeni aşka kapılarını kapatmayan Şen, önceki ay yeni bir aşka yelken açmış ve gönlünü Ankara'nın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Zeynep Özbulut'a kaptırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Snob Magazin'in haberine göre; eski eşler önceki gün 'Leydi Di' filminin galasında talihsiz bir piştiyle denk geldi. Metin Şen, alana sevgilisiyle el ele girdi.
Tam da o sırada orada olan Aslı Gümüşel ise çifti o şekilde görünce alana girmekten vazgeçip, arkasını dönüp aynı yerde bekledi.
👇👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın