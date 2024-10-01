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Tesettürsüz Hali İfşa Edilen Gamze Türkmen İlk Kez Paylaşım Yaptı: Destekçisi Kadir Ezildi'ye Teşekkür Etti!

Tesettürsüz Hali İfşa Edilen Gamze Türkmen İlk Kez Paylaşım Yaptı: Destekçisi Kadir Ezildi'ye Teşekkür Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.10.2024 - 20:27

Magazin programının canlı yayınında türbansız hali ifşa edilen Gamze Türkmen sessizliğini ilk kez bozdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Türkmen nişanlısı Kadir Ezildi'ye teşekkür etti.

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Sevilen gündüz kuşağı programı En Hamarat Benim'in sempatik sunucusu Kadir Ezildi, bir dönem yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisine Erzurum'da evlilik teklif etmişti. İkili hemen ardından sözlenmişti.

Sevilen gündüz kuşağı programı En Hamarat Benim'in sempatik sunucusu Kadir Ezildi, bir dönem yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisine Erzurum'da evlilik teklif etmişti. İkili hemen ardından sözlenmişti.
bunediyorcom.teimg.com

Kısa sürede magazin dünyasının gözde çiftleri arasına giren ikili geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kısa sürede magazin dünyasının gözde çiftleri arasına giren ikili geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü.

Söylemezsem Olmaz ekibi tesettürlü olan Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında sansürsüz vermesi büyük olay yarattı!

Söylemezsem Olmaz ekibi tesettürlü olan Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında sansürsüz vermesi büyük olay yarattı!

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Yaşanan skandala sessiz kalmayan Kadir Ezildi'yse nişanlısına yapılan saygısızlığa tepki göstermiş ve hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Yaşanan skandala sessiz kalmayan Kadir Ezildi'yse nişanlısına yapılan saygısızlığa tepki göstermiş ve hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Detaylar:

Sosyal medyayının adeta ayağa kalkmasının ardından bu sabahki canlı yayınlanlarında özür dileyen Söylemezsem Olmaz ekibinin sözleri yeniden herkesi kızdırdı.

Sosyal medyayının adeta ayağa kalkmasının ardından bu sabahki canlı yayınlanlarında özür dileyen Söylemezsem Olmaz ekibinin sözleri yeniden herkesi kızdırdı.

O anları da içeriğimizde detaylıca vermiştik:

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Konu hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Gamze Türkmen'den ilk kez konuya dair paylaşım geldi.

Konu hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Gamze Türkmen'den ilk kez konuya dair paylaşım geldi.

"Elalem değil elli alem gelse de biz çok mutluyuz" diyerek nişanlısının arkasında duran Ezildi'nin zarif davranışına kayıtsız kalmadı.

"Elalem değil elli alem gelse de biz çok mutluyuz" diyerek nişanlısının arkasında duran Ezildi'nin zarif davranışına kayıtsız kalmadı.

Gamze Türkmen "Her koşulda yanımda olduğun için minnettarım. Varlığın ve desteğin her şeyden kıymetli" diyerek nişanlısının yolladığı çiçekleri paylaştı. Kadir Ezildi de o anları "İlaç Ol Yararalarıma" şarkısıyla hikayesinde yayınladı.

Gamze Türkmen "Her koşulda yanımda olduğun için minnettarım. Varlığın ve desteğin her şeyden kıymetli" diyerek nişanlısının yolladığı çiçekleri paylaştı. Kadir Ezildi de o anları "İlaç Ol Yararalarıma" şarkısıyla hikayesinde yayınladı.

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