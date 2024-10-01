Tesettürsüz Hali İfşa Edilen Gamze Türkmen İlk Kez Paylaşım Yaptı: Destekçisi Kadir Ezildi'ye Teşekkür Etti!
Tesettürsüz Hali İfşa Edilen Gamze Türkmen İlk Kez Paylaşım Yaptı: Destekçisi Kadir Ezildi'ye Teşekkür Etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen gündüz kuşağı programı En Hamarat Benim'in sempatik sunucusu Kadir Ezildi, bir dönem yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisine Erzurum'da evlilik teklif etmişti. İkili hemen ardından sözlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa sürede magazin dünyasının gözde çiftleri arasına giren ikili geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü.
Söylemezsem Olmaz ekibi tesettürlü olan Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında sansürsüz vermesi büyük olay yarattı!
Yaşanan skandala sessiz kalmayan Kadir Ezildi'yse nişanlısına yapılan saygısızlığa tepki göstermiş ve hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.
Sosyal medyayının adeta ayağa kalkmasının ardından bu sabahki canlı yayınlanlarında özür dileyen Söylemezsem Olmaz ekibinin sözleri yeniden herkesi kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Gamze Türkmen'den ilk kez konuya dair paylaşım geldi.
"Elalem değil elli alem gelse de biz çok mutluyuz" diyerek nişanlısının arkasında duran Ezildi'nin zarif davranışına kayıtsız kalmadı.
Gamze Türkmen "Her koşulda yanımda olduğun için minnettarım. Varlığın ve desteğin her şeyden kıymetli" diyerek nişanlısının yolladığı çiçekleri paylaştı. Kadir Ezildi de o anları "İlaç Ol Yararalarıma" şarkısıyla hikayesinde yayınladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın