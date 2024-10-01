Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'i Türbansız Şekilde İfşa Eden Söylemezsem Olmaz Ekibi Özür Diledi
Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'i Türbansız Şekilde İfşa Eden Söylemezsem Olmaz Ekibi Özür Diledi
Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, fenomen ve sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında ifşa etmişlerdi. O görüntüleri 'Programımıza özel' diyerek yayınlayıp herkesi çok kızdıran ekip bu sabah 'Sadece bize özel bir görüntü değildi' sözleriyle özür diledi. Ancak tepkiler büyüyerek devam etti.
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En Hamarat Benim programının eğlenceli sunucusu Kadir Ezildi, son dönemlerde yapımdaki sempatik halleriyle değil özel hayatıyla gündemdeydi.
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Erzurum'da Türk filmi izleri taşıyan evlilik teklifinin hemen ardından sözlenen Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden oldu.
Popüler ikilinin bu sefer gündemde olmasının nedeniyse çok farklı! Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi Gamze Türkmen'in tesettürsüz halini izinsiz şekilde canlı yayında ifşa etti.
Sosyal medyayı adeta ayağa kaldıran skandal olayın ardından tepkiler çığ gibi büyürken Kadir Ezildi de sessizliğini bozarak Gamze Türkmen'in hukuki süreci başlattığını duyurdu.
Eleştirilerin çığ gibi büyümesinin hatta büyümeye devam etmesinin ardından Söylemezsem Olmaz ekibi sunucuları bu sabahki canlı yayında tek tek özür diledi.
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Önceki gün yayınlanan bölümde "Gamze'yi kıskanan bir isim, evindeki abartılı görgüsüz hallerini sadece Söylemezsem Olmaz'a özel görüntüleri bizlere gönderdi" diyen Hande Sarıoğlu bu sefer de "Yine bizlere iletilen bir görüntü, ancak sadece bize iletilen bir görüntü değildi. Diğer sosyal mecralarda da yayınlandığını bildiğimiz görüntüleri bizler de sizlerle paylaştık" diyerek yine tepki çekti.
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Kendilerini "Görüntüleri biz çekmedik" diyerek savunan ekibin özrünü kabahatlerinden büyük bulan kullanıcılar yine tepkilerini göstermekten çekinmedi!
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