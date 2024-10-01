Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'i Türbansız Şekilde İfşa Eden Söylemezsem Olmaz Ekibi Özür Diledi

Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, fenomen ve sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında ifşa etmişlerdi. O görüntüleri 'Programımıza özel' diyerek yayınlayıp herkesi çok kızdıran ekip bu sabah 'Sadece bize özel bir görüntü değildi' sözleriyle özür diledi. Ancak tepkiler büyüyerek devam etti.