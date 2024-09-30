Safiye Soyman Oğlunun Yasını Tutarken Miami'de Keyif Yapan Arkadaşı Seda Sayan'la İlk Kez Buluştu!
Safiye Soyman Oğlunun Yasını Tutarken Miami'de Keyif Yapan Arkadaşı Seda Sayan'la İlk Kez Buluştu!
Gözü gibi baktığı oğlu Harun'u kaybeden Safiye Soyman yas tutarken en yakın arkadaşı Seda Sayan Miami sahillerinde olduğu için cenazeye katılamamıştı. İki arkadaş o günden sonra ilk kez yan yana poz verdi.
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Anneliğiyle magazin dünyasında büyük takdir toplayan Safiye Sorman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden biricik oğlu Harun Akaröz'ü 27 Temmuz'da kaybetmişti.
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Pamuklara sardığı evladını toprağa veren ünlü sanatçının "Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar yürek parçalamıştı.
Cenazede ayakta dahi durmakta güçlü çekerek, dostlarından yardım alan Safiye Soyman'ın yanında olması beklenen isimlerden bir tanesi de Seda Sayan olmuştu.
Biricik dostunu böylesine acı bir günde yalnız bıraktığı için o dönem tepkilerin odağı olan Sayan'ın en azından bir vefat paylaşımı yapması beklenirken keyif pozu vermesi epey gündem yaratmıştı.
Eşi Çağlar Ökten'le birlikte gittiği Miami sahillerinde güneşlenirken paylaşım yapan Sabahların Sultanı daha sonra uçuş bulamadığı için dostunun yanında olmadığını belirtip “Buradan dua göndermek dışında elimden başka bir şey gelmiyor” açıklaması yapmıştı.
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O günden sonra sosyal medya paylaşımlarında hiç yan yana gelmeyen ikiliden geçtiğimiz saatlerde ilk poz geldi.
Arkadaşları Pınar Kahraman'ın evlilik yıl dönümleri için bir araya gelen Safiye Soyman ve Seda Sayan'ın mesafeli duruşu da dikkatlerden kaçmadı.
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