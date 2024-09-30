Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ruh Hastası" Diyerek Sapık İlan Ettiği Kişi İddialara Cevap Verdi!

'Kıbrıs’tayken otel sahipleri gelmişti. Onlara da farklı anlatılmıştı. Sözde ben hanımefendinin orada olduğunu biliyor muşum ona pusu falan kurmuşum diye anlatılmış ikimizin ortak bir arkadaşımı vardı. O çağırdı 2-3 gün takılırız dedi. Otelde odamı ararken bir anda karşıma çıktı. Kıbrıs’a gitme planım yoktu anlık gelişti. Birkaç kişi gönderdi, barışmamızı istedi. Ben barışmak istemiyorum ben onunla mahkemeliğim. İsterseniz otelimi değiştireyim dedim. Otel yetkilileri de dedi ki ne o sana bir şey yapabilir ne de sen ona bir şey yapabilirsin. Can güvenliğim yok falan ne ya 4 yıl bana ne yaptığını anlat aslında sen…”