Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ruh Hastası" Diyerek Sapık İlan Ettiği Kişi İddialara Cevap Verdi!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ruh Hastası" Diyerek Sapık İlan Ettiği Kişi İddialara Cevap Verdi!
Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında uzun süredir takıntılı bir takipçisinin zorbalığına maruz kaldığını öne sürmüştü. Gazete Magazin’in haberine göre; Kıbrıs'ta korku dolu anlarını anlatan ünlü modacının ''Ruh hastası kanı bozuk bir manyakla uğraşıyorum'' dediği kişi iddialara yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört yılı aşkın süredir takıntılı bir takipçisi tarafından tehdit edilip siber zorbalıklara maruz kaldığını hatırlatan Saraçoğlu, Kıbrıs'taki katıldığı ödül töreni sonrası oteldeki odasına giderken gördüğü manzara karşısındaki korkularını anlattı.
"Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum" diyen ünlü modacının "Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor. Böyle bir korku yaşadım, çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim" sözleri bomba etkisi yarattı.
Saraçoğlu bir de olay olan bu açıklamalarının ardından ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaşınca sevenlerini bir hayli tedirgin etti.
Gazete Magazin’in haberine göre; Gülşah Saraçoğlu’nun sapık olarak ilan ettiği kişiden ilk kez cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bu gün hakkımda konuşan, saçlarımı beyazlatan, beni sapık ilan eden vs… Öncelikle bizim piyasada beni herkes beni bilir. Çalışmış olduğum herkese ne kadar jest yaptığımı ve birçok işi ücretsiz yaptığımı herkes bilir. O hanımefendiye de sayısız iyilik yaptığımı ama bir kuruş bile almadan yardım ettiğimi kendisi bilir."
👇👇
👇👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın