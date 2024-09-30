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Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ruh Hastası" Diyerek Sapık İlan Ettiği Kişi İddialara Cevap Verdi!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ruh Hastası" Diyerek Sapık İlan Ettiği Kişi İddialara Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.09.2024 - 15:10

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında uzun süredir takıntılı bir takipçisinin zorbalığına maruz kaldığını öne sürmüştü. Gazete Magazin’in haberine göre; Kıbrıs'ta korku dolu anlarını anlatan ünlü modacının ''Ruh hastası kanı bozuk bir manyakla uğraşıyorum'' dediği kişi iddialara yanıt verdi.

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Moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu.

Moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu.

Dört yılı aşkın süredir takıntılı bir takipçisi tarafından tehdit edilip siber zorbalıklara maruz kaldığını hatırlatan Saraçoğlu, Kıbrıs'taki katıldığı ödül töreni sonrası oteldeki odasına giderken gördüğü manzara karşısındaki korkularını anlattı.

Dört yılı aşkın süredir takıntılı bir takipçisi tarafından tehdit edilip siber zorbalıklara maruz kaldığını hatırlatan Saraçoğlu, Kıbrıs'taki katıldığı ödül töreni sonrası oteldeki odasına giderken gördüğü manzara karşısındaki korkularını anlattı.

"Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum" diyen ünlü modacının "Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor. Böyle bir korku yaşadım, çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim" sözleri bomba etkisi yarattı.

"Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum" diyen ünlü modacının "Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor. Böyle bir korku yaşadım, çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim" sözleri bomba etkisi yarattı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Saraçoğlu bir de olay olan bu açıklamalarının ardından ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaşınca sevenlerini bir hayli tedirgin etti.

Saraçoğlu bir de olay olan bu açıklamalarının ardından ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaşınca sevenlerini bir hayli tedirgin etti.

Gazete Magazin’in haberine göre; Gülşah Saraçoğlu’nun sapık olarak ilan ettiği kişiden ilk kez cevap geldi.

Gazete Magazin’in haberine göre; Gülşah Saraçoğlu’nun sapık olarak ilan ettiği kişiden ilk kez cevap geldi.
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“Bu gün hakkımda konuşan, saçlarımı beyazlatan, beni sapık ilan eden vs… Öncelikle bizim piyasada beni herkes beni bilir. Çalışmış olduğum herkese ne kadar jest yaptığımı ve birçok işi ücretsiz yaptığımı herkes bilir. O hanımefendiye de sayısız iyilik yaptığımı ama bir kuruş bile almadan yardım ettiğimi kendisi bilir."

“Bu gün hakkımda konuşan, saçlarımı beyazlatan, beni sapık ilan eden vs… Öncelikle bizim piyasada beni herkes beni bilir. Çalışmış olduğum herkese ne kadar jest yaptığımı ve birçok işi ücretsiz yaptığımı herkes bilir. O hanımefendiye de sayısız iyilik yaptığımı ama bir kuruş bile almadan yardım ettiğimi kendisi bilir."

'Kıbrıs’tayken otel sahipleri gelmişti. Onlara da farklı anlatılmıştı. Sözde ben hanımefendinin orada olduğunu biliyor muşum ona pusu falan kurmuşum diye anlatılmış ikimizin ortak bir arkadaşımı vardı. O çağırdı 2-3 gün takılırız dedi. Otelde odamı ararken bir anda karşıma çıktı. Kıbrıs’a gitme planım yoktu anlık gelişti. Birkaç kişi gönderdi, barışmamızı istedi. Ben barışmak istemiyorum ben onunla mahkemeliğim. İsterseniz otelimi değiştireyim dedim. Otel yetkilileri de dedi ki ne o sana bir şey yapabilir ne de sen ona bir şey yapabilirsin. Can güvenliğim yok falan ne ya 4 yıl bana ne yaptığını anlat aslında sen…”

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