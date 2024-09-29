Gülşah Saraçoğlu Sosyal Medya Hesabından ''Can Güvenliğim Yok'' Çağrısında Bulundu!
Gülşah Saraçoğlu Sosyal Medya Hesabından ''Can Güvenliğim Yok'' Çağrısında Bulundu!
Bir süredir kendisini takip eden ve tehditlerine maruz kaldığı bir kişinin kendine yaşattıklarından dolayı zorlu günler geçiren modacı Gülşah Saraçoğlu, sesini sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurmak istediği bazı paylaşımlar yaptı.
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Moda programlarının aranan jürisi olarak tanıdığımız Gülşah Saraçoğlu, birçok ünlü ismimizin de sahne kostümlerine imzasını atan bir isim.
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Ünlü modacı dört yılı aşkın süredir bir takipçisi tarafından tehdit ediliyor ve siber zorbalıklara maruz bırakılıyor. Nitekim kendisinin hesabı onu rahatsız eden bu kişi tarafından iki yıl önce çalınmış ve kullanıcı Saraçoğlu'nun kullanıcı adı ''metres Gülşah'' olarak değiştirilmişti.
Maruz kaldıklarına artık dayanamayan Gülşah Saraçoğlu, korku ve endişelerini sosyal medya hesabından anlattı. Takipçilerine içini döken modacı, yardım çağrısında bulundu.
Ünlü isim; gittiği otellerde o kişi tarafından takip edildiğini, mesaj yoluyla tehdit edildiğini ve yakınındaki kişilerin de saldırıya uğradığını açıkladı. ''Üzerime yakışmayan her türlü iftirayı bana atabilir.'' diyen Saraçoğlu, Kıbrıs seyahatinde kendisine yaşatılan dehşet verici olayı da takipçileriyle paylaştı.
''Ruh hastası kanı bozuk bir manyakla uğraşıyorum'' diyen Saraçoğlu, ödül töreni için Kıbrıs'ta konakladığı otelin kendisine bu konuda hiç yardımcı olmadığını, kamera kayıtlarının kendisine verilmediğini ve polis çağırmaya gerek duymadıklarını belirtirken ''Çocuğumla geziyorum'' diyerek kendisinden çok çocuğu için endişelendiğini ve onu korumak istediğinin altını çizdi.
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Ünlü modacı açıklamalarda bulunduğu videolu paylaşımların ardından ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir resmi de hikayesinde paylaştı. Paylaşımının üzerine ''Büyük harflerle yazıyorum'' notunu düştü.
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