Genç Kız, Z ve Y Kuşağı Arasındaki Alım Gücü Farkını Mizahi Bir Şekilde Ortaya Koydu

Bir genç kız, Z ve Y kuşağı arasındaki alım gücünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu videosu ile hem güldürdü hem düşündürdü.
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Genç kız, Y kuşağının maddi sıkıntılarını ve Z kuşağının yaşadığı finansal zorlukları mizahi bir dille ele aldı. Y kuşağının “Çocuğun okul kredisi, ev kredisi, araba kredisi” gibi maddi kaygılarına karşılık, Z kuşağının “Kapı stoperi” alarak yaşadığı durumu örnek gösterdi.
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Y kuşağının karmaşık finansal sorunlarıyla karşılaştırıldığında, Z kuşağının daha basit ve sıradan ihtiyaçlarıyla yaşadığı zorluklar dikkat çekti.
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