Kısmetini İlginç Bir Yöntemle Bulmaya Çalışan Kadın, Kadıköy’de “Zengin Koca Arıyorum” Pankartıyla Dolaştı

Jest Yapmak İsterken Felakete Sebep Oluyordu: Hediye Ettiği Gülü Alan Kadının Ayağı Yürüyen Merdivene Sıkıştı

Manifest Dediğin: Bir Çift Yıllar Önce Bir Tiyatro Oyununda Başlarına Gelen Her şeyi Bire Bir Yaşadı