Kısmetini İlginç Bir Yöntemle Bulmaya Çalışan Kadın, Kadıköy’de “Zengin Koca Arıyorum” Pankartıyla Dolaştı

İstanbul Kadıköy’de ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın, üzerinde “Zengin koca arıyorum” yazılı pankartla motorun üstünde dolaşırken, bu anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Üzerinde “Zengin koca arıyorum” yazılı pankartla dolaşan kadın, evlilik sektöründeki durgunluğu gözler önüne sererken günümüzde evlenmek ve evli kalmanın giderek zorlaştığına dikkat çekti.
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Kadının kısmetini bu sıra dışı yöntemle araması, sosyal medyada gündem oldu.
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Sugar daddy arıyor