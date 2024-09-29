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Teyzenin Çantasından Çıkanlar Bildiğiniz Tüm "Çantamda Ne Var?" Videolarını Unutturacak!

Teyzenin Çantasından Çıkanlar Bildiğiniz Tüm "Çantamda Ne Var?" Videolarını Unutturacak!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 17:06

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Sosyal medya platformu TikTok’ta sıkça gördüğümüz “Çantamda Ne Var?” videolarına yeni bir soluk getiren eğlenceli bir paylaşım, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

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@elisderlerbana isimli TikTok kullanıcısı, annesinin çantasında ne olduğunu keşfetmeye karar verdi ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

@elisderlerbana isimli TikTok kullanıcısı, annesinin çantasında ne olduğunu keşfetmeye karar verdi ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Renkli bir içeriğe sahip olan çantada, ıssız bir adada bile hayatta kalmanızı sağlayacak kadar çeşitli eşyalar bulunurken, anne-kızın kahkahaya boğulduğu anlar beğeni topladı.

Renkli bir içeriğe sahip olan çantada, ıssız bir adada bile hayatta kalmanızı sağlayacak kadar çeşitli eşyalar bulunurken, anne-kızın kahkahaya boğulduğu anlar beğeni topladı.

İşte o anlar👇

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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