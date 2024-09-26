Şırnak'ta Gerçekleşen Mütevazı Kız İsteme Merasimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kız isteme merasimi, Türk kültüründe evlilik öncesi önemli bir adım olarak kabul edilir. Şırnak'ta gerçekleşen sade ve samimi bir kız isteme merasimi, sosyal medyada beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel adetlere sadık kalınan bu özel günde, gösterişten uzak, sıcak bir aile ortamında yapılan tören, yeni nesil evlilik hazırlıklarının aksine sade bir atmosferde geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcıları, bu mütevazı kız isteme töreninin doğal ve samimi havasına övgülerde bulundu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın