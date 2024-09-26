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Şırnak'ta Gerçekleşen Mütevazı Kız İsteme Merasimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şırnak'ta Gerçekleşen Mütevazı Kız İsteme Merasimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 18:41

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Kız isteme merasimi, Türk kültüründe evlilik öncesi önemli bir adım olarak kabul edilir. Şırnak'ta gerçekleşen sade ve samimi bir kız isteme merasimi, sosyal medyada beğeni topladı.

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Geleneksel adetlere sadık kalınan bu özel günde, gösterişten uzak, sıcak bir aile ortamında yapılan tören, yeni nesil evlilik hazırlıklarının aksine sade bir atmosferde geçti.

Geleneksel adetlere sadık kalınan bu özel günde, gösterişten uzak, sıcak bir aile ortamında yapılan tören, yeni nesil evlilik hazırlıklarının aksine sade bir atmosferde geçti.

Sosyal medya kullanıcıları, bu mütevazı kız isteme töreninin doğal ve samimi havasına övgülerde bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, bu mütevazı kız isteme töreninin doğal ve samimi havasına övgülerde bulundu.

Videonun tamamı için👇

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