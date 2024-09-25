Bir Kadının Paylaştığı "Eskorta Gitmenin 999 Nedeni" İsimli Video Gündem Oldu

Sosyal medya kullanıcısı bir kadının 'Eskorta Gitmenin 999 Nedeni' başlıklı videosu gündem oldu. Videoda, yolda eskortla pazarlık yaparken yakalanan eski bir futbolcunun hikayesini anlattı.
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Mahkeme karşısına çıkan eski futbolcunun, eskortla beraber olma sebebini "Beraber olmak için değil, beraber olduktan sonra yanımdan ayrılsın diye para veriyorum" şeklinde açıkladığını belirtti.
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Bu hikayeyi paylaşan kadın, videonun sonunda eğer bir kişi sizinle gerçekten bir ilişki içinde olmak istemiyorsa, o ilişkiden bir an önce uzaklaşılması gerektiğini vurguladı. Video, sosyal medyada yayılarak tartışmalara neden oldu.
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