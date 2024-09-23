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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hesapladı: İstanbul'da Bir 'Date' Maliyeti Ne Kadar Tutuyor?

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hesapladı: İstanbul'da Bir 'Date' Maliyeti Ne Kadar Tutuyor?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 01:10

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Romantik buluşmanın yeni ismi 'date', iki kişinin romantik bir bağ kurma amacıyla bir araya geldiği sosyal bir etkinlik olarak biliniyor. Bir içerik üreticisi, İstanbul'da bir date maliyetini hesaplayarak takipçileriyle paylaştı.

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İçerik üreticisi, bir buluşmanın tüm masraflarını detaylı bir şekilde hesapladı. Güne bir kafede kahve ve tatlıyla başlayan çift, ardından bir kokteyl barına ve geceyi alkollü bir eğlence mekanında sonlandırdı.

İçerik üreticisi, bir buluşmanın tüm masraflarını detaylı bir şekilde hesapladı. Güne bir kafede kahve ve tatlıyla başlayan çift, ardından bir kokteyl barına ve geceyi alkollü bir eğlence mekanında sonlandırdı.

Taksiyi de dahil eden üretici, toplamda 4.778 TL harcadıklarını açıkladı. Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taksiyi de dahil eden üretici, toplamda 4.778 TL harcadıklarını açıkladı. Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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