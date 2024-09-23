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Avrupa Yakası'nın İdealist Karakteri Aslı Sütçüoğlu'nun Günümüzdeki Maaşı Ne Kadar Olurdu?

Avrupa Yakası'nın İdealist Karakteri Aslı Sütçüoğlu'nun Günümüzdeki Maaşı Ne Kadar Olurdu?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 17:09

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Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin Amerika’da eğitimini tamamlayan karakteri Aslı Sütçüoğlu, 'Avrupa Yakası' isimli bir dergide moda yazarlığı yapıyordu. Peki, aynı işi günümüzde yapsa ne kadar maaş alırdı?

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Aslı Sütçüoğlu, dizinin en idealist ve kariyer açısından en başarılı karakterlerinden biri olarak, iş yerinde kıdem kazandığını da varsayarsak, 2008 yılında ortalama 4.000 TL civarında maaş alabileceği öngörüldü.

Aslı Sütçüoğlu, dizinin en idealist ve kariyer açısından en başarılı karakterlerinden biri olarak, iş yerinde kıdem kazandığını da varsayarsak, 2008 yılında ortalama 4.000 TL civarında maaş alabileceği öngörüldü.

Yani Aslı, 2008 yılında 482 TL olan asgari ücretin 8,5 katını kazanıyordu.

Aslı'nın maaşını günümüzdeki asgari ücrete göre hesapladığımızda ise, 141.388 TL maaş alabileceği hesaplandı.

Aslı'nın maaşını günümüzdeki asgari ücrete göre hesapladığımızda ise, 141.388 TL maaş alabileceği hesaplandı.

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