Avrupa Yakası'nın İdealist Karakteri Aslı Sütçüoğlu'nun Günümüzdeki Maaşı Ne Kadar Olurdu?

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin Amerika’da eğitimini tamamlayan karakteri Aslı Sütçüoğlu, 'Avrupa Yakası' isimli bir dergide moda yazarlığı yapıyordu. Peki, aynı işi günümüzde yapsa ne kadar maaş alırdı?