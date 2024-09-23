Avrupa Yakası'nın İdealist Karakteri Aslı Sütçüoğlu'nun Günümüzdeki Maaşı Ne Kadar Olurdu?

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin Amerika’da eğitimini tamamlayan karakteri Aslı Sütçüoğlu, 'Avrupa Yakası' isimli bir dergide moda yazarlığı yapıyordu. Peki, aynı işi günümüzde yapsa ne kadar maaş alırdı?
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Aslı Sütçüoğlu, dizinin en idealist ve kariyer açısından en başarılı karakterlerinden biri olarak, iş yerinde kıdem kazandığını da varsayarsak, 2008 yılında ortalama 4.000 TL civarında maaş alabileceği öngörüldü.
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Aslı'nın maaşını günümüzdeki asgari ücrete göre hesapladığımızda ise, 141.388 TL maaş alabileceği hesaplandı.
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