Aslan'ın derdi uykusuzluk değil. Dokuz saat de uyusa, sabah yataktan çıkmak ona haksızlık gibi gelir. Gece arkadaşlarıyla uzun telefon sohbetleri, art arda açılan bölümler derken yatma saati hep gece yarısını geçer.

Yönetici gezegeni Güneş olan bu ateş burcu, sahnenin ortasında parlamayı sever. O sahne de genelde akşam kurulur. Sabah yedide alkışlayacak kimse yok, Aslan da bunu gayet iyi bilir.

Aslan'ı uyandırmanın en kolay yolu, kahvaltıda sevdiği bir şeyi hazırlamak. Fırından yeni çıkmış simidin kokusu, beş alarmın yapamadığını tek seferde yapabilir.