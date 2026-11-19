Alarmı Beş Kez Ertelemeden Yataktan Kalkamayan 4 Burç
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Saat 07.00'de çalan alarm 07.09'da yine çalıyor, 07.18'de bir daha. Her seferinde 'beş dakika daha' diyen el, sonunda telefonu yastığın altına itiyor. Servis kaçıyor, kahvaltı ayakta yapılıyor, gömleğin düğmeleri asansörde iliklenmeye çalışılıyor.
Astrolojide bazı burçların sabahla arası baştan bozuk. Geceleri açılıp sabahları yataktan zorla kopan o burçlar kimler? Buyurun, beraber bakalım! 👇
Terazi, ertele tuşuna basmadan güne başlamayı bilmiyor.
Akrep, alarmı kapatsa da gözünü açması yarım saati buluyor.
Aslan, kaç saat uyursa uyusun sabaha hazır olmuyor.
Balık, rüyasından ayrılmak istemediği için alarmı her sabah erteliyor.
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