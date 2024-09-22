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Genç Kadın Düğün Fotoğraf Çekimini Kendi İmkanlarıyla Yaptı: Ortaya Birbirinden Güzel Kareler Çıktı!

Genç Kadın Düğün Fotoğraf Çekimini Kendi İmkanlarıyla Yaptı: Ortaya Birbirinden Güzel Kareler Çıktı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 22:32

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TikTok kullanıcısı @busraguler, gelin-damat fotoğraf çekimlerini pahalı bulunca, çekimi kendi imkanlarıyla yapmaya karar verdi. Ortaya çıkan görüntüler ise görülmeye değerdi.

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Kendi kamerası ve tripodunu kullanarak yola koyulan çift, kamerayı sabitleyip önüne geçerek poz verdi.

Kendi kamerası ve tripodunu kullanarak yola koyulan çift, kamerayı sabitleyip önüne geçerek poz verdi.

Ortaya çıkan samimi ve doğal fotoğraf kareleri sosyal medyada ilgi gördü. Gelin ve damadın bu yaratıcı ve sade yaklaşımı takipçilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Ortaya çıkan samimi ve doğal fotoğraf kareleri sosyal medyada ilgi gördü. Gelin ve damadın bu yaratıcı ve sade yaklaşımı takipçilerin beğenisini kazanmayı başardı.

O anlar👇

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