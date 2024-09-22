Genç Kadın Düğün Fotoğraf Çekimini Kendi İmkanlarıyla Yaptı: Ortaya Birbirinden Güzel Kareler Çıktı!

TikTok kullanıcısı @busraguler, gelin-damat fotoğraf çekimlerini pahalı bulunca, çekimi kendi imkanlarıyla yapmaya karar verdi. Ortaya çıkan görüntüler ise görülmeye değerdi.
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Kendi kamerası ve tripodunu kullanarak yola koyulan çift, kamerayı sabitleyip önüne geçerek poz verdi.
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Ortaya çıkan samimi ve doğal fotoğraf kareleri sosyal medyada ilgi gördü. Gelin ve damadın bu yaratıcı ve sade yaklaşımı takipçilerin beğenisini kazanmayı başardı.
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